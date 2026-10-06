H Euroleague απέρριψε την πρόταση εξαγοράς από το ΝΒΑ και πάει για επέκταση με 24 ομάδες στο πρωτάθλημα

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Απορρίφθηκε η πρόταση του ΝΒΑ για εξαγορά της Euroleague κατά την σημερινή συνέλευση στο Κόμο της Ιταλίας.

Η πρόταση του NBA ν’ αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση της Euroleague, ήταν βέβαιο πως θα απορριφθεί καθώς ανάμεσα στους όρους που είχαν θέσει οι Αμερικανοί, ήταν οι 13 σύλλογοι-μέτοχοι να παραμείνουν με ένα φορμάτ 20 ομάδων. Η πρόταση άγγιζε ετησίως τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα για τη Λίγκα, όμως οι ιδιοκτήτες των συμμετεχουσών ομάδων της Euroleague συμφώνησαν πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν την αυτονομία τους στο ΝΒΑ.

Ανάμεσα στα σωματεία που απέρριψαν την πρόταση ήταν και ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό όπου το παρόν στην συνεδρίαση έδωσαν οι ιδιοκτήτες τους, οι αδελφοί Αγγελόπουλοι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Φορμάτ με 24 ομάδες θέλει η Euroleague

Η Euroleague θα προχωρήσει πλέον κανονικά στο σχέδιο αύξηση των ομάδων σε 24 από τη σεζόν 2027/28, αλλά και τη μετατροπή των ομάδων σε franchises, με τις ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση (εξαιρούνται οι 13 μέτοχοι) να καλούνται να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο τίμημα.

Mεταξύ των ομάδων που έχουν εκδηλώσει να γίνουν franchise είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.

Πάντως, δεν αποκλείεται το ΝΒΑ να επανέλθει με νέα πρόταση και βελτιωμένους όρους, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρείται δεδομένο πως θα προχωρήσει σε ευρωπαϊκή λίγκα ακόμη και χωρίς την συναίνεση της ΕΕ.

Στις ομάδες που έχουν καταθέσει πρόταση σε ένα τέτοιο σενάριο, συγκαταλέγεται η ΑΕΚ.

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