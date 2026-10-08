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08.10.2026 23:12

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση σε 32χρονο αντιφασίστα στην Ελευσίνα: «Να μην επιστρέψουν τα τάγματα εφόδου»

08.10.2026 23:12
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Την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προκάλεσε η επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, το απόγευμα της Πέμπτης (8/10). Ο άνδρας, που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο, δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα έξω από το σπίτι του και νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Με παρέμβασή της, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, προειδοποιεί για τον κίνδυνο αναβίωσης της νεοναζιστικής βίας.

Ρένα Δούρου: «Η ανοχή οπλίζει τον νεοναζισμό»

Σε δήλωσή της για το περιστατικό, η Ρένα Δούρου συνδέει την επίθεση με τον κίνδυνο επανεμφάνισης της φασιστικής βίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

«Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Η ανοχή “οπλίζει” τον νεοναζισμό. Να ξεριζώσουμε το μίσος σε κάθε γειτονιά, πριν θρηνήσουμε τον επόμενο Φύσσα!», τονίζει η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: «Του έστησαν καρτέρι και τον μαχαίρωσαν»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στις συνθήκες της επίθεσης, επικαλούμενος δημοσίευμα της ιστοσελίδας News247.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνει, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, δύο άτομα φέρονται να είχαν στήσει ενέδρα στον 32χρονο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον αντιφασιστικό χώρο, και να του επιτέθηκαν με μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες φέρονται να του ξεκαθάρισαν ότι γνώριζαν την πολιτική του ταυτότητα, ενώ αυτοπροσδιορίστηκαν ως φασίστες, λέγοντάς του «Ναι, είμαστε φασίστες».

Ο 32χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στα πόδια, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι δύο δράστες επιχείρησαν να τον μαχαιρώσουν και στην κοιλιακή χώρα.

Αναφορές στις δολοφονίες Λουκμάν και Φύσσα – Έκκληση για άμεση διερεύνηση

Στη συνέχεια της ανακοίνωσής του, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σοβαρότητα του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι ξυπνά μνήμες από παλαιότερες υποθέσεις ρατσιστικής και φασιστικής βίας που είχαν τραγική κατάληξη.

Το κόμμα παραπέμπει συγκεκριμένα στις δολοφονίες του Σαχζάτ Λουκμάν και του αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποτραπεί η επανεμφάνιση οργανωμένων ομάδων νεοναζιστικής βίας.

Παράλληλα, ζητά από τις αστυνομικές αρχές να ερευνήσουν άμεσα και με τη μέγιστη σοβαρότητα την υπόθεση, ενώ καλεί το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων να καταδικάσουν την επίθεση.

«Να μην αφήσουμε χώρο για επανεμφάνιση των χρυσαυγίτικων “ταγμάτων εφόδου” και των νεοναζί εγκληματιών», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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