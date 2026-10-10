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10.10.2026 16:54

Ελληνοτουρκικά: «Η επίβλεψη για το ηλεκτρικό καλώδιο μεταβιβάστηκε στο ελληνικό Λιμενικό», λέει η Χουριέτ

10.10.2026 16:54
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Ελληνικές προσπάθειες αποκλιμάκωσης της έντασης με την Άγκυρα βλέπει η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ.

Με αφορμή όσα έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα για τη διασύνδεση του καλωδίου, δηλαδή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (Great Sea Interconnector), με αφορμή και την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, η τουρκική εφημερίδα ισχυρίζεται ούτε λίγο ούτε πολύ ότι η Αθήνα κάνει ένα βήμα καλής θέλησης.

Συγκεκριμένα η τουρκική εφημερίδα αναφέρει:

Εν τω μεταξύ, η Αθήνα έλαβε μια απόφαση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση της έντασης γύρω από το έργο του καλωδίου μεταξύ των δύο πλευρών. Συνεπώς, η εξουσία επίβλεψης των υποβρυχίων καλωδίων και άλλων κρίσιμων υποβρύχιων υποδομών στην Ελλάδα έχει μεταβιβαστεί από το Πολεμικό Ναυτικό στο Λιμενικό Σώμα. Η απόφαση αυτή ερμηνεύεται ως μέτρο που θα μπορούσε να αποτρέψει μια αντιπαράθεση μεταξύ τουρκικών και ελληνικών πολεμικών πλοίων, παρόμοια με αυτή που συνέβη πριν από δύο χρόνια, και πάλι για το έργο του καλωδίου.

Η επισήμανση αποτυπώνει τη θέση της Αθήνας ότι οι αντιδράσεις τρίτων χωρών απέναντι στην ηλεκτρική διασύνδεση δεν μπορούν να δημιουργήσουν δικαιώματα ούτε να περιορίσουν όσα απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο..

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