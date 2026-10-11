NAZA: Παράκρουση Νετανιάχου – Ζητά έρευνα κατά των μαρτύρων των υπηρεσιών πληροφοριών που κατήγγειλαν τον IDF για γενοκτονία στην Γάζα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την διενέργεια έρευνας κατά των μελών των δυνάμεων ασφαλείας που έχουν δώσει τις μαρτυρίες του ανωνύμως στο ντοκιμαντέρ NAZA και κατηγορούν τον ισραηλινό στρατό ότι σκοτώνει συστηματικά αμάχους στην Λωρίδα της Γάζας.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία γνωστοποιείται ότι ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, τον αρχηγό του Σιν Μπετ και την γενική εισαγγελέα να ξεκινήσουν εις βάθος έρευνα κατά των συμμετεχόντων στο ντοκιμαντέρ ώστε να διωχθούν δικαστικά.

Βραβευμένο στο φεστιβάλ της Βενετίας, το ντοκιμαντέρ NAZA στηρίζεται στις ανώνυμες μαρτυρίες 24 μελών του ισραηλινού στρατού και των ισραηλινών υπηρεσιών Πληροφοριών που εκθέτουν τον τρόπο με τον οποίο οι ισραηλινές δυνάμεις σκοτώνουν εκ προθέσεως μεγάλο αριθμό αμάχων κατά τις επιθέσεις κατά της Χαμάς στην Γάζα.

NAZA είναι το ακρωνύμιο που χρησιμοποιείται στον ισραηλινό στρατό για τις εκτιμώμενες πριν από κάθε επίθεση «παράπλευρες απώλειες», σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ.

Η ταινία τιμήθηκε με το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στην Μόστρα της Βενετίας. Εγινε θερμά δεκτή από τους θεατές που χειροκροτούσαν όρθιοι επί 25 λεπτά.

Αλλά στο Ισραήλ προκάλεσε πολιτική θύελλα. Οι σκηνοθέτες του Γιουβάλ Αμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ κατηγορήθηκαν για «προδοσία» από υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου και απειλήθηκαν με αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητας.

«Αυτή η ταινία διηγείται μία ψευδή, παραπλανητική και μεροληπτική ιστορία που δυσφημίζει το κράτος του Ισραήλ και τον στρατό σε ολόκληρο τον κόσμο», δηλώνει στην ανακοίνωση ο Νετανιάχου που έχει κάνει γνωστή την πρόθεσή του να καταθέσει νομοσχέδιο για την αφαίρεση της υπηκοότητας από τα πρόσωπα που δυσφημούν τους στρατιώτες της Τσαχάλ.

Αλλά και ο ισραηλινός στρατός απέρριψε «κατηγορηματικά» τις κατηγορίες που διατυπώνονται στο ντοκιμαντέρ εκφράζοντας «αμφιβολίες για την αξιοπιστία των ανώνυμων μαρτυριών».

Η ισραηλινή επίθεση αντιποίνων που ακολούθησε τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 κατά του Ισραήλ και εξελίσσεται έκτοτε έχει προκαλέσει τον θάνατο 74.200 ανθρώπων στην Λωρίδα της Γάζας σύμφωνα με το υπουργείο της Υγείας της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, τα στοιχεία του οποίου θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Διαβάστε επίσης:

Axios: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχειρία, χωρίς να έχει συμφωνήσει με κανέναν – Έξαλλος με Ζελένσκι, επειδή θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ



Ιράν: «Ανεπαρκή η απάντηση των ΗΠΑ στην πρότασή για την επαναλειτουργία του Ορμούζ»

Κύπρος: Άγριος ξυλοδαρμός ανηλίκου από συνομίληκους του – Τον χτυπούσαν με κλωτσιές και γροθιές στο κεφάλι (Video)