Τσίπρας: Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί μια συμφωνία που θα ρίξει τις τιμές στα καύσιμα – «Αόρατο μνημόνιο» η ακρίβεια στη χώρα

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Στις διεθνείς εξελίξεις, που έχουν στο επίκεντρο το ενεργειακό ζήτημα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στον Γιώργο Σαχίνη και στην Κρήτη TV, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, εκφράζει την ανησυχία του για την «εμμονή» όπως λέει, της Ευρώπης, σε μια στρατηγική που τη ζημιώνει, με την ανάπτυξη της πολεμικής οικονομίας, με την στήριξη της Ουκρανίας με πολεμικό υλικό, έναντι της Ρωσίας, κι ενώ ο πόλεμος «έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» κλείνοντας πέντε χρόνια ενεργούς σύρραξης, με ό,τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην οικονομία της σε μια στιγμή εκτίναξης των τιμών των καυσίμων.

Αν και αναγνώρισε τη Ρωσία ως εισβολέα, επέκρινε έντονα την Ευρώπη (και την Ελλάδα) για την «εμμονική» αποστολή όπλων στην Ουκρανία αντί για την επιδίωξη διπλωματικής λύσης. Επιπλέον, άσκησε κριτική στην άρνηση της Ευρώπης να δεχτεί τη συμφωνία Τραμπ για το πετρέλαιο ντίζελ λόγω του εμπάργκο στη Ρωσία. Τόνισε ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να αρνηθεί φθηνά καύσιμα, έστω κι αν από αυτό ωφελείται ο Πούτιν. «Βλέπω» είπε «η ήπειρος που έχει μεγαλύτερη ανάγκη γιατί οι τιμές διαμορφώνονται πάρα πολύ ψηλά, να επιμένει στη λογική του εμπάργκο». «Δυστυχώς όμως», πρόσθεσε «είμαστε σε μια φάση ως Ευρώπη, ως ευρωπαϊκή ήπειρος, που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αρνηθούμε μία συμφωνία που θα χαμηλώσει τις τιμές στα καύσιμα, έχοντας μπροστά μας ένα χειμώνα εξαιρετικά δύσκολο, βαρύ».



Περιγράφοντας την ευρύτερη κατάσταση, με μια «ανεπαρκή» ευρωπαϊκή ηγεσία που δεν αναλαμβάνει ρόλο για την επίλυση των συγκρούσεων σε Ουκρανία και Ιράν με αποτέλεσμα να δέχεται πλήγματα στην οικονομία και και δη στις οικονομίες των δύο ισχυρότερων κρατών, της Γερμανίας και της Γαλίας, δηλώνει πως «έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ανήσυχοι και να θέλουμε να αλλάξει η εφαρμοζόμενη πολιτική προκειμένου να μην έρθουν τα χειρότερα».

Απαντώντας σε σχέση με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο σημείωσε πως αυτό είναι γνωστό (ως προς τους περιορισμούς του), υποστήριξε όμως πως μέσα σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα για επιλογές, δηλαδή να ασκήσει κανείς «μια προοδευτική πολιτική προς όφελος της κοινωνίας», ή «να ασκήσει μια πολιτική σαν αυτή που ασκεί ο κος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια, που είναι μια πολιτική, να το πω έτσι απλά, λαϊκά, κατανοητά προς όφελος των πλουσίων. Ο πλούτος έχει ωφεληθεί αυτά τα 7 χρόνια».

Προς επίρρωσιν του ότι υπάρχουν επιλογές παρέπεμψε στη δική του διακυβέρνηση λέγοντας καταρχάς πως «τα δύο πρώτα μνημόνια κόστισαν 41 δισ» ενώ η δημοσιονομική επιβάρυνση στο 3ο μνημόνιο ήταν 7 δισ. «αν και κάποιοι μας λένε ότι είχαμε και το χειρότερο».

Εν τούτοις, επιχείρησε να καταδείξει ότι τότε οι πολίτες περνούσαν καλύτερα, επικαλούμενος στοιχεία:

«Όταν εγώ το 2019 έφευγα από το Μέγαρο Μαξίμου η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανσης είχε 1,1 ευρώ. Σήμερα συζητάμε αν θα καταφέρουμε από το 1,9 που είναι σήμερα να το μειώσουμε στο 1,7. Όταν εγώ έφευγα από το Μέγαρο Μαξίμου η βενζίνη είχε 1,5 ευρώ στην αντλία. Σήμερα έχει 2,2. Όταν εγώ έφευγα από το Μέγαρο Μαξίμου, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ ήταν σχεδόν οι μισές από αυτές που είναι σήμερα. Ένα κιλό φέτα έκανε 7 ευρώ. Σήμερα έχει 14. Ο λογαριασμός του ρεύματος για μια τετραμελή οικογένεια σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων ερχόταν 60 ευρώ το μήνα. Τώρα έρχεται 120. Τα ενοίκια είναι σήμερα 70% επάνω».

Αόρατο μνημόνιο στα νοικοκυριά, ρεκόρ 20ετίας στις εισηγμένες

Σημείωσε ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί (από 70 – 100%) δυσανάλογα προς τους μισθούς και «αυτή η αντίστιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα». «Αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο», είπε, «η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο. Και δεν είναι η ίδια η ακρίβεια, γιατί πολλές φορές συγκρίνουν κάποιοι τις τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη με τις τιμές στην Ελλάδα».

Απέναντι στο επιχείρημα ότι ο Μητσοτάκης είχε να διαχειριστεί αλλεπάλληλες κρίσεις ο Αλέξης Τσίπρας σημείωσε πως η δική του κυβέρνηση είχε να διαχειριστεί την μεγαλύτερη κρίση. «Δεν διαχειριστήκαμε μια κατάσταση κανονικότητας εμείς, από το 2015 έως το 2019», είπε, ασκώντας παράλληλα κριτική στην κυβέρνηση ότι αυτά τα 7 χρόνια «ενώ βγήκαμε από τα μνημόνια, χάσαμε έδαφος». Φταίει, τόνισε, «το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης εφήρμοσε μια πολιτική που έχει στο επίκεντρό του, το μεγάλο πλούτο, οι ανισότητες αυξήθηκαν στη χώρα. Αν δείτε τις επιχειρήσεις τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο, θα δείτε πραγματικά πολύ υψηλά κέρδη, ρεκόρ εικοσαετίας. Αν δείτε όμως αν μπορεί να τα βγάλει πέρα ο μεροκαματιάρης, ο παραγωγός, ο αγρότης, ο ελεύθερος επαγγελματίας, θα δείτε ότι δεν τα βγάζει πέρα. Διότι ενώ έχει μισθό ενώ έχει εργασία, το κόστος ζωής έχει ακριβύνει δυσανάλογα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα σήμερα».

Τα 4 εργαλεία για την τιμή στα καύσιμα – Κάτω από τον πήχη των αναγκών ο Μητσοτάκης

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα 4 εργαλεία που έχει προτείνει για την μείωση των τιμών των καυσίμων, από τα οποία μόνο τα 2, όπως είπε, έχουν δημοσιονομικό κόστος.

Ως πρώτο μέτρο πρότεινε μείωση του ΦΠΑ, παραπέμποντας στην Ισπανία που προχώρησε σε μείωση στον μεσαίο συντελεστή, ως προσωρινό μέτρο.

Το δεύτερο εργαλείο σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Παραπέμποντας στο σχετικό παράδειγμα της Κύπρου, σημείωσε πως «υπάρχει ένα ελάχιστο επιτρεπτό όριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και η δυνατότητα, ασκώντας αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρεις και ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο να μειώσεις και κάτω από το κατώτατο επιτρεπτό όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ένα τρίτο εργαλείο στο οποίο αναφέρθηκε είναι η έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δύο εγχώριων διυλιστηρίων (που ανήλθαν σε 2 δισ. ευρώ στο εξάμηνο) για την απευθείας επιδότηση των καυσίμων στην αντλία. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή» τόνισε δίνει τη δυνατότητα στη χώρα, «εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κέρδη τα οποία δεν είναι φυσιολογικά, δεν είναι μόνιμα, αλλά είναι έκτακτα, αυτά να φορολογηθούν ώστε να εξοικονομηθούν πόροι, χωρίς δημοσιονομικό κόστος για να επιδοτηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο κίνησης στην αντλία».

Τέλος πρότεινε την επιβολή έκτακτου πλαφόν εύλογου κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα (από τα διυλιστήρια μέχρι τα πρατήρια).

Αν η κυβέρνηση εφάρμοζε αυτά τα μέτρα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα «το πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα έπρεπε, με τη σημερινή τιμή του βαρελιού του πετρελαίου, να είναι πάνω από 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης πάνω από 1,80 ευρώ το λίτρο». Όμως, είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «ο πρωθυπουργός διαβουλεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν ξέρω με ποιον, με τον εαυτό του, με τους υπουργούς του, με τις εταιρείες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση» αλλά «εδώ και ένα μήνα περιμένουμε την ανακοίνωση αυτή τη βδομάδα». «Ακούω όμως ότι η τελική κατάληξη αυτής της διαβούλευσης και η τελική ανακοίνωση θα είναι σε μια τιμή πολύ πάνω για το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,4 ευρώ το λίτρο» σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας, «άρα λοιπόν για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση θα αποδείξει ότι περνάει κάτω από τον πήχη των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μεγάλη κρίση».

«Η ΔΕΗ σήμερα καθοδηγεί το καρτέλ της ενέργειας»

Ο Αλέξης Τσίπρας κλήθηκε να σχολιάσει το επιχείρημα της κυβέρνησης σε σχέση με την ενέργεια, ότι «πατάει» πάνω σε πολιτικές Τσίπρα, όπως η εισαγωγή του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σημείωσε «ήταν μια ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα» και «όποια κι αν ήταν η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να την υλοποιήσει». Το θέμα είπε είναι ποιους κανόνες βάζεις, ώστε να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί για να αποτρέψεις τα καρτέλ να εναρμονίζουν πρακτικές.

Από εκεί και πέρα, παρέπεμψε στο ρόλο της ΔΕΗ επί των ημερών του και σήμερα: «Η ΔΕΗ καθοδηγούσε ως Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, καθοδηγούσε τον ανταγωνισμό προς όφελος της κοινωνίας, ενώ σήμερα τι κάνει η ΔΕΗ; Η ΔΕΗ σήμερα καθοδηγεί τον ανταγωνισμό προς όφελος της ανατροφοδότησης των καρτέλ». Η ΔΕΗ, σημείωσε, «έχει κάποια συγκεκριμένα funds που στηρίζουν το μετοχικό της κεφάλαιο, παραμένει όμως δημόσια επιχείρηση, παραμένει με την αποτρεπτική πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο. Καθοδηγεί σήμερα τα καρτέλ, το καρτέλ της ενέργειας, το τροφοδοτεί προκειμένου να ανεβαίνει ψηλά η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος». Αυτή είναι η πραγματικότητα, είπε, σημειώνοντας πως έχει καταθέσει πρόταση, βάσει της οποίας «θα μπορούσαν να πέσουν κατά 30% μεσοσταθμικά οι λογαριασμοί ρεύματος, στην κατανάλωση στους καταναλωτές, είτε στα νοικοκυριά, είτε στις επιχειρήσεις, στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία. Και αυτό με έναν απλό τρόπο, με μακροχρόνια συμβόλαια εκτός Χρηματιστηρίου Ενέργειας». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει αυτή τη δυνατότητα, είπε.

«Καρφιά» για Στουρνάρα σε σχέση με τον αναβαλλόμενο φόρο

Κληθείς να σχολιάσει τη στρατηγική των συστημικών τραπεζών και τον αναβαλλόμενο φόρο έκανε λόγο για «τεράστια πρόκληση «να έχουν δύο δισεκατομμύρια κέρδη οι συστημικές τράπεζες και αντί να αποσβέσουν τον αναβαλλόμενο φόρο να μοιράζουν μέρισμα στους μετόχους». Σημείωσε πως αυτό πρέπει να σταματήσει και αυτό μπορεί να γίνει «με μια συμφωνία ότι ο αναβαλλόμενος φόρος θα πρέπει το αργότερο μέχρι τέλη του 2028 να ολοκληρωθεί», να συμφωνήσουν δηλαδή οι συστημικές τράπεζες «ότι δεν θα μοιράζουν κέρδη στους μετόχους μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία του αναβαλλόμενου φόρου και να μπορούν και οι τράπεζες, όπως όλες οι επιχειρήσεις στη χώρα, να πληρώνουν φόρους». Όσο για το ρόλο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας ο Αλέξης Τσίπρας πέταξε «καρφιά» για τον Γιάννη Στουρνάρα τον οποίο αποκάλεσε «ξεχωριστή περίπτωση στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα». «Εγώ δεν έχω δει άλλον διοικητή να παίρνει τρίτη συνεχόμενη εξαετία, 18 χρόνια. Έχω δει μόνο τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΣΕΕ να έχει τέτοια θητεία». Αυτό είπε είναι «πρόκληση» ενώ συμπλήρωσε πως υπάρχει και θεσμικό ζήτημα. «Δεν υπάρχει κανένας άλλος σοβαρός επιστήμονας, άνθρωπος που να ξέρει καλά τα τραπεζικά πράγματα, για να βρεθεί στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος;» διερωτήθηκε. Χαρακτήρισε δε το ρόλο του «προβληματικό» ενώ του καταλόγισε «πολιτικά παιχνίδια». Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε χαρακτηριστικά «επειδή έχει θεσμικό ρόλο, απαγορεύεται να κάνει τον πολιτικό και να παίζει παιχνίδια πολιτικά και να δίνει συνεντεύξεις και να ασκεί κριτική σε όποιους δεν γουστάρει και δεν συμπαθεί πολιτικά. Ο ρόλος του λοιπόν εδώ είναι προβληματικός».

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