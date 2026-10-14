TITAN: Στρατηγική επένδυση στην CommandAlkon με στόχο εξοικονόμηση κόστους 100 εκατ. ευρώ ετησίως

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην περαιτέρω ψηφιοποίηση της παραγωγής και στη μείωση του λειτουργικού κόστους επενδύει ο όμιλος TITAN, προχωρώντας σε στρατηγική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Command Alkon, μιας διεθνούς εταιρείας τεχνολογίας που αναπτύσσει λογισμικό για τη βιομηχανία δομικών υλικών.

Η συμφωνία αφορά την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Command Alkon και εντάσσεται στον σχεδιασμό «TITAN Forward 2029», ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, ετήσια εξοικονόμηση κόστους 100 εκατ. ευρώ από παρεμβάσεις στην παραγωγική λειτουργία, τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το οικονομικό ύψος της επένδυσης και το ακριβές ποσοστό συμμετοχής δεν γνωστοποιήθηκαν.

Η Command Alkon εξειδικεύεται σε ψηφιακές εφαρμογές για επιχειρήσεις έτοιμου σκυροδέματος, αδρανών υλικών και ασφάλτου, παρέχοντας λύσεις διαχείρισης παραγωγής, μεταφορών και εμπορικών συναλλαγών σε χιλιάδες εγκαταστάσεις διεθνώς.

Βασικός μέτοχός της παραμένει η επενδυτική εταιρεία Francisco Partners, η οποία δραστηριοποιείται στον τεχνολογικό κλάδο.

Ψηφιακός μετασχηματισμός σε παραγωγή και μεταφορές

Η συμφωνία δεν περιορίζεται στη χρηματοοικονομική συμμετοχή του TITAN, αλλά προβλέπει μακροχρόνια συνεργασία για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων.

Ο ελληνικός όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά τη χρήση της πλατφόρμας Command Alkon στις δραστηριότητες έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών.

Οι εφαρμογές θα επιτρέπουν την ενοποίηση δεδομένων από την παραγωγή, τη διαχείριση παραγγελιών, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις παραδόσεις, περιορίζοντας τις καθυστερήσεις και τις επικαλύψεις διαδικασιών.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα εφαρμογής εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τον προγραμματισμό της παραγωγής και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

Ο TITAN διαθέτει σημαντική παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως στη Φλόριντα και στις Μεσοατλαντικές Πολιτείες, καθώς και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η γεωγραφική αυτή διασπορά δημιουργεί αυξημένες ανάγκες συντονισμού, καθιστώντας την ενοποίηση των ψηφιακών συστημάτων κρίσιμο παράγοντα για τον έλεγχο του κόστους.

Ήδη σημαντικά οφέλη από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο όμιλος αξιοποιεί εφαρμογές βιομηχανικής Τεχνητής Νοημοσύνης από το 2017, κυρίως στην παραγωγή τσιμέντου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, τα συστήματα βελτιστοποίησης σε πραγματικό χρόνο και προγνωστικής συντήρησης καλύπτουν πλέον περισσότερο από το 90% του παραγωγικού εξοπλισμού τσιμέντου.

Κάθε μία από τις δύο κατηγορίες εφαρμογών αποφέρει ετήσια οικονομικά οφέλη άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Η επέκταση αντίστοιχων τεχνολογιών στο έτοιμο σκυρόδεμα και στα αδρανή υλικά αποτελεί το επόμενο βήμα, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε περισσότερα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας.

Όπως ανέφερε ο διευθυντής Στρατηγικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ομίλου, Αντώνης Κύρκος, η συνεργασία δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης νέων εφαρμογών cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης για τον κλάδο.

Το επιχειρηματικό στοίχημα βρίσκεται πλέον στην αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στις υφιστάμενες δραστηριότητες και στη μετατροπή των τεχνολογικών επενδύσεων σε μετρήσιμα οικονομικά αποτελέσματα.

Σε έναν ενεργοβόρο βιομηχανικό κλάδο, όπου το κόστος παραγωγής, μεταφορών και πρώτων υλών επηρεάζει καθοριστικά την ανταγωνιστικότητα, η ψηφιοποίηση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική σημασία.

Διαβάστε επίσης:

Εξάρχου: Σημαντική η συμβολή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Νέα Γεωργία Νέα Γενιά: Στο επίκεντρο η κυκλική οικονομία και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγροδιατροφή

ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC: Ισχυρή άνοδος πωλήσεων και στόχος για νέο ιστορικό ρεκόρ παραγωγής στην ελληνική βιομηχανία ζυμαρικών

