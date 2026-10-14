Νέα δικαστική εντολή στον Λευκό Οίκο για να άρει την απαγόρευση σε CNN MS NOW και Politico

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Χθες (νύχτα, ώρα Ελλάδας), ημέρα κατά την οποία έληξε η ισχύς της προσωρινής διαταγής του ομοσπονδιακού δικαστηρίου των ΗΠΑ για επαναφορά των CNN, MS NOW και Politico στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου, ο δικαστής Τιμ Κέλι εξέδωσε προκαταρκτική διαταγή (ασφαλιστικά μέτρα) και πλέον η κυβέρνηση Τράμπ οφείλει να άρει τον αποκλεισμό στα τρία ΜΜΕ και να αποκαταστήσει την πρόσβαση τους όπως ήταν εξ αρχής, πρίν από τον «εκτοπισμό» τους.

Ο δικαστής Κέλι, ο οποίος διορίστηκε από τον Πρόεδρο Τραμπ, ανέφερε ρητά στη 26-σελιδη γραπτή γνωμοδότησή του ότι τα δημόσια παράπονα του Προέδρου υποδείκνυαν ότι η απαγόρευση αποτελούσε μορφή αντιποίνων για την κάλυψη που δεν του άρεσε. Ο Κέλι έγραψε ότι αυτό συνιστά «παράνομη διάκριση λόγω πολιτικών απόψεων».

Ο δικαστής επανέλαβε ότι η ξαφνική μαζική ανάκληση διαπιστεύσεων και άρα απαγόρευσης εισόδου στην Προεδρική κατοικία παραβίαζε την Πέμπτη Τροπολογία, επισημαίνοντας ότι, «για να το θέσω ήπια», ο Λευκός Οίκος δεν προειδοποίησε καθόλου τους ενάγοντες πριν ανακαλέσει την πρόσβασή τους.

Η απόφαση του δικαστή δεν εγγυάται ότι τα ΜΜΕ που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη θα έχουν πρόσβαση σε βασικούς χώρους, όπως το Οβάλ Γραφείο και το Air Force One, αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Σε αντίθεση με την προσωρινή διαταγή, η οποία έπρεπε να ανανεώνεται κάθε 14 ημέρες, η παρούσα δικαστική απόφαση προστατεύει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο επ’ αόριστον, έως ότου εκδοθεί τελική δικαστική απόφαση για την υπόθεση.

Ορισμένα διαπιστευμένα ΜΜΕ έχουν δηλώσει ότι προτίθενται να συνεχίσουν να μην καλύπτουν ειδησεογραφικά, είτε με ρεπορτάζ και άρθρα είτε οπτικοακουστικά, τον Λευκό Οίκο «μέχρι να δοθεί η ευκαιρία σε δικαστήριο να εξετάσει τα επιχειρήματα σχετικά με τις νομικές αξιώσεις που έχουν υποβάλει οι εν λόγω οργανισμοί μέσων ενημέρωσης».

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