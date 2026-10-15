Απίστευτη κομπίνα: Στρατιωτικός έκλεψε 300.000 λίτρα πετρέλαιο από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

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Στη φυλακή οδηγεί απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης έναν πρώην υπαξιωματικό του Στρατού, ο οποίος καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 ετών για την υπόθεση της κλοπής 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού, σε αγροτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν άλλα τέσσερα άτομα, όλοι ιδιώτες- εκ των οποίων οι δύο ηθικοί αυτουργοί σε 6ετή κάθειρξη, ο καθένας, και οι άλλοι δύο σε φυλάκιση 3 και 4 ετών, αντίστοιχα.

Ο καταδικασμένος στρατιωτικός αποχώρησε από το ακροατήριο μετά την απολογία του – κατά την οποία αρνήθηκε την εμπλοκή του – και δεν παρέστη στη διαδικασία απαγγελίας της απόφασης. Υπό αυτές τις συνθήκες αναζητείται πλέον προκειμένου να εκτίσει την ποινή του.

Το Δευτεροβάθμιο Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχα τα πέντε παραπάνω πρόσωπα- κάποια εκ των οποίων συνδέονται με τον κλάδο των πετρελαιοειδών, για κακουργηματική κλοπή, από κοινού, τετελεσμένη και σε απόπειρα, σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ή ηθική αυτουργία στην συγκεκριμένη πράξη (είχαν λάβει ελαφρυντικά από το πρωτόδικο δικαστήριο). Όσοι αντιμετώπιζαν επιπλέον την κατηγορία της λαθρεμπορίας αθωώθηκαν.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης καλούνται να τις εκτίσουν, ενώ, όσον αφορά τις ποινές φυλάκισης, η μία ανεστάλη επί 3ετία και η άλλη μετατράπηκε σε χρηματική.

Το κατηγορητήριο περιελάμβανε πέντε περιπτώσεις κλοπής πετρελαίου (αξίας άνω των 300.000 ευρώ) και επτά σε απόπειρα, κατά το χρονικό διάστημα από το 2013 έως το τέλος του 2014. Οι διωκτικές Αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το «κουβάρι» της υπόθεσης, όταν το Νοέμβριο του 2014 (κι ενώ είχε καταγγελθεί σε προγενέστερο χρόνο κλοπή) έπεσε ένα αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι.

Το συγκεκριμένο όχημα (έφερε τρέιλερ) ήταν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έμφορτο με σωλήνες, εξαρτήματα και μηχανήματα, ενώ το σημείο της πτώσης βρισκόταν κοντά σε φρεάτιο, όπου είχαν διαπιστωθεί ίχνη παραβίασης. Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε η εμπλοκή του υπαξιωματικού, που το επίμαχο διάστημα υπηρετούσε σε μονάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία συνδέεται με τη διαδικασία φύλαξης και λειτουργίας του αγωγού καυσίμων του Στρατού Ξηράς.

Στις απολογίες τους όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και ορισμένοι ισχυρίστηκαν ότι βρέθηκαν στο σημείο της πτώσης για να φωτογραφίσουν την περιοχή και να χρησιμοποιήσουν το υλικό ενόψει επικείμενης αναζήτησης χρυσού (χρυσοθηρία). Πρωτόδικα τους είχαν επιβληθεί ποινές κάθειρξης 6 και 8 ετών, κατά περίπτωση, η εκτέλεση των οποίων είχε ανασταλεί με όρους ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.

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