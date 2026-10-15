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15.10.2026 21:12

Τήνος: Ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες – Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα (Video)

15.10.2026 21:12
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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης, 15/10, στην περιοχή της Παλλάδας στην Τήνο, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς σε κατάστημα χρωμάτων και ειδών κιγκαλερίας. Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης, η οποία έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ανάμεσα σε εκείνους που κινδύνευσαν ήταν πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς, ένας αστυνομικός που περνούσε έξω από το κατάστημα και περαστικός που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Η δύναμη του ωστικού κύματος αποτυπώνεται στο βίντεο, καθώς το κράνος ενός πυροσβέστη εκτοξεύεται, αποκαλύπτοντας τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελισσόταν η επιχείρηση.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο πυροσβέστες, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Τήνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

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