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15.10.2026 20:13

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών

15.10.2026 20:13
moro_pixabay

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Βρέφος οκτώ μηνών μεταφέρθηκε νωρίς το απόγευμα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο παρέλαβε το βρέφος, μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

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ΠΕΜΠΤΗ 15.10.2026 20:22
moro_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρό βρέφος 8 μηνών

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