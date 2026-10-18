Γαλλία: Έκτακτο διάγγελμα Μακρόν μετά τη νύχτα χάους

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Διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό θα απευθύνει στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ενώ η χώρα μετράει τις πληγές της από τη νύχτα χάους που προηγήθηκε.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τα σοβαρά επεισόδια που ξέσπασαν στη χώρα με αφορμή την ακρίβεια και τις ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες.

Το διάγγελμα Μακρόν αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με κλιμακούμενη κοινωνική και πολιτική πίεση, 6 μήνες πριν από τις εκλογές, κι ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε πολλές πόλεις της χώρας.

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