Χάος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Δίωρη αναμονή και μεγάλες ουρές στους ελέγχους αποσκευών

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Με καθυστερήσεις που φτάνουν ως και τις δύο ώρες πραγματοποιούνται οι πτησεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».
Από το πρωί επικρατεί χάος στα check in και τους ελέγχους διαβατηρίων καθώς σχηματίζονται τεράστιες ουρές και οι αναχωρήσεις των δρομολογίων γίνονταιμε μισή ώρα καθυστέρηση.
Προβλήματα υπήρξαν και στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων από το πρωί, ωστόσο η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί.
Αντίστοιχες εικόνες υπήρξαν και την Πέμπτη στην πρωινή πτήση για Βρυξέλλες.
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