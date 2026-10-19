Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου

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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/10) στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τον 36χρονο εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αυτοσχέδιο βρόχο, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών, ενώ
στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο 36χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.
Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
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