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19.10.2026 18:31

Νεκρός 36χρονος κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου

19.10.2026 18:31
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Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (15/10)  στις τουαλέτες των φυλακών Μαλανδρίνου ένας 36χρονος κρατούμενος, υπήκοος Τουρκίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, τον 36χρονο εντόπισαν συγκρατούμενοί του, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο κρατούμενος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, με αυτοσχέδιο βρόχο, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρείο των φυλακών, ενώ
στη συνέχεια διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο 36χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης για παράνομη μεταφορά και διακίνηση πολιτών τρίτων χωρών.

Την προανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του ανέλαβε το Αστυνομικό Τμήμα Δωρίδος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

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