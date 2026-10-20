Waterdrop: Είσοδος στην ελληνική αγορά με ηλεκτρονικό κατάστημα και σχέδια επέκτασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Στην ελληνική αγορά κάνει το επόμενο βήμα της η αυστριακή waterdrop, διευρύνοντας την παρουσία της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον τομέα των προϊόντων ενυδάτωσης και αριθμεί περισσότερους από 5 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς, ξεκινά στις 30 Οκτωβρίου τις πωλήσεις μέσω του ελληνικού ηλεκτρονικού της καταστήματος. Ωστόσο, τα σχέδιά της δεν περιορίζονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς στον σχεδιασμό της περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη δικτύου φυσικών καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το πρώτο κατάστημα να αναμένεται να ανοίξει μέσα στους επόμενους μήνες.

Η εμπορική δραστηριότητα της waterdrop στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 30 Οκτωβρίου 2026, μέσω ελληνικού ηλεκτρονικού καταστήματος, το οποίο θα διαθέτει το σύνολο της προϊοντικής της γκάμας.

Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη φυσικών καταστημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με το πρώτο σημείο πώλησης να τοποθετείται χρονικά μέσα στους επόμενους μήνες. Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί οι ακριβείς τοποθεσίες, ο αριθμός των καταστημάτων ή το ύψος της επένδυσης.

Συνεργασία με τη VETO για την ανάπτυξη στην Ελλάδα

Για την υποστήριξη της δραστηριότητάς της στην ελληνική αγορά, η waterdrop προχωρά σε συνεργασία με τη VETO Α.Ε., εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διανομή διεθνών αθλητικών εμπορικών σημάτων.

Η συνεργασία αποσκοπεί στην αξιοποίηση του δικτύου διανομής και της εμπειρίας της VETO στην εγχώρια αγορά, προκειμένου να υποστηριχθεί η εμπορική ανάπτυξη του αυστριακού brand.

Η Ελλάδα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό επέκτασης της waterdrop στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με την εταιρεία να αξιολογεί θετικά τις προοπτικές της αγοράς λόγω της τουριστικής δραστηριότητας, των κλιματικών συνθηκών και της καταναλωτικής ζήτησης για προϊόντα που συνδέονται με την ευεξία και την καθημερινή ενυδάτωση.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της waterdrop, Martin Murray, αναφερόμενος στην είσοδο της εταιρείας στην Ελλάδα, επισήμανε ότι ο τρόπος ζωής των Ελλήνων, η παρατεταμένη καλοκαιρινή περίοδος και η δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους δημιουργούν πρόσφορες συνθήκες για την ανάπτυξη των προϊόντων της.

Όπως ανέφερε, στόχος της εταιρείας είναι να ενθαρρύνει την καθημερινή κατανάλωση νερού, προωθώντας παράλληλα τη μείωση της χρήσης πλαστικών μπουκαλιών μίας χρήσης.

Η προϊοντική γκάμα και τα Microdrinks

Βασικό προϊόν της waterdrop αποτελούν τα Microdrinks, μικροί διαλυτοί κύβοι που προστίθενται σε νερό, δημιουργώντας ρόφημα με γεύση.

Οι κύβοι δεν περιέχουν ζάχαρη και παρασκευάζονται με εκχυλίσματα φρούτων και φυτών και προσθήκη βιταμινών. Κάθε κύβος προορίζεται για διάλυση σε 400 έως 600 ml απλού ή ανθρακούχου νερού.

Η προϊοντική γκάμα περιλαμβάνει επίσης τα Microenergy BOOST, με καφεΐνη φυσικής προέλευσης, καθώς και τα Microlyte RECHARGE, τα οποία περιέχουν τέσσερις ηλεκτρολύτες και έξι βιταμίνες.

Πέρα από τα συγκεκριμένα προϊόντα, η εταιρεία διαθέτει επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια από γυαλί και ανοξείδωτο ατσάλι, θερμός και προϊόντα φιλτραρίσματος νερού της σειράς LUCY.

Μέσω αυτής της γκάμας, η waterdrop επιχειρεί να τοποθετηθεί σε μια αγορά που συνδυάζει τα προϊόντα ροφημάτων με τα επαναχρησιμοποιούμενα είδη καθημερινής χρήσης.

Διεθνείς συνεργασίες με επίκεντρο τον αθλητισμό

Σημαντικό μέρος της εμπορικής στρατηγικής της waterdrop βασίζεται στις συνεργασίες με διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις και προσωπικότητες του αθλητισμού.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασίες με το ATP Tour και το Australian Open, επιδιώκοντας να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητά της μέσα από τον χώρο του επαγγελματικού τένις.

Ιδιαίτερη θέση στη στρατηγική αυτή κατέχει ο Patrick Mouratoglou, γνωστός από τη δεκαετή συνεργασία του με τη Serena Williams, ο οποίος συμμετέχει στην εταιρεία ως επενδυτής, στρατηγικός συνεργάτης και πρεσβευτής του εμπορικού της σήματος.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στη Mouratoglou Academy, όπου η waterdrop έχει αναλάβει τον ρόλο του επίσημου συνεργάτη ενυδάτωσης.

Με την είσοδο στην Ελλάδα, η αυστριακή εταιρεία προσθέτει μία ακόμη αγορά στο διεθνές δίκτυό της. Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών πωλήσεων και στην υλοποίηση των σχεδίων για τη δημιουργία φυσικών καταστημάτων, που θα καθορίσουν και την έκταση της εμπορικής παρουσίας της στη χώρα.

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