Φωτιά σε δασική έκταση στην Κέα – Επιχειρούν δύο αεροσκάφη

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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (20/10) σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί της Κέας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο του νησιού.

Επίσης, κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ προκειμένου να μεταβούν με δύο σκάφη του Λιμενικού από το Λαύριο και από την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη νήσο Κέα. Επιχειρούν 4 #πυροσβέστες με 2 #οχήματα και 2 Α/Φ. Επίσης, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς 2 ομάδες #πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, με 16 #πυροσβέστες. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 20, 2026

Επιπρόσθετα κινητοποιήθηκε ο Δήμος Κέας προκειμένου να παρέχει συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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