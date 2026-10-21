Fourlis: Πωλήσεις έως 800 εκατ. ευρώ και υπερδιπλασιασμός λειτουργικών κερδών με ορίζοντα το 2029

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Σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων στα 800 εκατ. ευρώ και τον υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας έως το 2029, εισέρχεται ο όμιλος Fourlis. Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει επέκταση του δικτύου Foot Locker, επιλεκτική ανάπτυξη της INTERSPORT, νέα καταστήματα IKEA και σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Τους νέους οικονομικούς στόχους παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βασιλάκο, στο πρώτο Investor Day της Fourlis, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πλάνο, οι πωλήσεις αναμένεται να φτάσουν τα 785–800 εκατ. ευρώ το 2029, από 645 εκατ. ευρώ που εκτιμώνται για φέτος. Ακόμη μεγαλύτερη προβλέπεται η βελτίωση της κερδοφορίας, με τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) να διαμορφώνονται στα 40–45 εκατ. ευρώ, έναντι 15–17 εκατ. ευρώ το 2026.

Η φετινή χρονιά επιβαρύνεται με έκτακτα κόστη μετασχηματισμού 10,7 εκατ. ευρώ, χωρίς τα οποία τα λειτουργικά κέρδη θα διαμορφώνονταν στα 26–27 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο ανάπτυξης για IKEA και Foot Locker

Η IKEA παραμένει η μεγαλύτερη δραστηριότητα του ομίλου και ο βασικός πυλώνας της κερδοφορίας του. Για το 2029 προβλέπονται πωλήσεις 465–470 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη 40–42 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί σε νέα, μικρότερα καταστήματα, στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων και στην αξιοποίηση του νέου κέντρου διανομής στον Ασπρόπυργο. Η εγκατάσταση, συνολικής επιφάνειας 50.000 τετραγωνικών μέτρων, έχει ολοκληρωθεί και εξυπηρετεί πέντε αγορές.

Στα είδη αθλητισμού, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην επέκταση της Foot Locker, με το δίκτυο να προβλέπεται ότι θα φτάσει τα 45 καταστήματα, επεκτείνοντας την παρουσία του σε πέντε νέες χώρες.

Παράλληλα, η INTERSPORT θα ακολουθήσει πιο επιλεκτική στρατηγική, με νέα σημεία πώλησης όπου υπάρχουν προοπτικές ικανοποιητικής απόδοσης, ανακαινίσεις υφιστάμενων καταστημάτων και κλείσιμο ζημιογόνων μονάδων.

Για τις δύο αλυσίδες αθλητικών ειδών προβλέπονται συνολικές πωλήσεις 310–323 εκατ. ευρώ έως το 2029, με λειτουργικό περιθώριο περίπου 4%.

Επενδύσεις με αυστηρότερα κριτήρια

Κεντρικό στοιχείο του νέου σχεδιασμού είναι η δημιουργία κοινής λειτουργικής πλατφόρμας για όλες τις δραστηριότητες, με ενοποιημένες υπηρεσίες υποστήριξης, εφοδιαστική αλυσίδα και τεχνολογικές υποδομές.

Η Fourlis επιδιώκει με τον τρόπο αυτό να περιορίσει τις επικαλύψεις, να μειώσει τα λειτουργικά έξοδα και να βελτιώσει την παραγωγικότητα των καταστημάτων.

Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένα κριτήρια για τις νέες επενδύσεις. Κάθε νέο κατάστημα θα πρέπει να εξασφαλίζει απόδοση κεφαλαίου άνω του 10%, ενώ για τις ψηφιακές επενδύσεις ο πήχης τοποθετείται πάνω από το 15%.

Στόχος είναι επίσης ο περιορισμός του δείκτη καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA κάτω από 1,5 φορές έως το 2029.

Οι σωρευτικές ελεύθερες ταμειακές ροές της περιόδου 2026–2029 εκτιμώνται σε 75–90 εκατ. ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και έσοδα από την πώληση του Sofia South Ring Mall.

Ο όμιλος σχεδιάζει να επιστρέφει στους μετόχους κεφάλαια που δεν απαιτούνται για την ανάπτυξή του, μέσω μερισμάτων και επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Βασιλάκος, το 2026 αποτελεί χρονιά μετάβασης, με τις επενδύσεις των προηγούμενων ετών να αναμένεται να αποδώσουν περισσότερο από το 2027.

Το στοίχημα για τη διοίκηση είναι πλέον η αύξηση των πωλήσεων να συνοδευτεί από ουσιαστική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο.

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