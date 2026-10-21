Μαρινάκης για τουρκολιβυκό σύμφωνο: Δεν μιλάμε για ήττα, δεν παράγει αποτελέσματα

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο ως άκυρο και ανυπόστατο, τονίζοντας ότι η επικύρωσή του από τη Βουλή της Λιβύης δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι ελληνικές διπλωματικές κινήσεις βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και απολαμβάνουν τη στήριξη της Ευρώπης και του ΟΗΕ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί εθνικής ήττας.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ.

Μαρινάκης κάλεσε το πολιτικό σύστημα να επιδεικνύει ενότητα και να συντάσσεται με τα εθνικά συμφέροντα σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

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Να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την κύρωση του τουρκολιβυκού συμφώνου για τις θαλάσσιες ζώνες από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης επιχείρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την ώρα που η κυβέρνηση δέχεται σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση για την αρνητική εξέλιξη αυτή.

Μιλώντας στον Alpha, ο Παύλος Μαρινάκης εκτίμησε ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για ήττα, γιατί μιλάμε για μια εξέλιξη, η οποία δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι ένα ψευδεπίγραφο μνημόνιο, ένα άκυρο, ανυπόστατο μνημόνιο, που ενάντια σε οποιαδήποτε διάταξη και λογική του διεθνούς δικαίου, Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, που να δικαιολογούν ή να παρέχουν νόμιμη βάση για μια επιχειρούμενη οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών. Άρα και η χθεσινή εξέλιξη δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «οι δικές μας κινήσεις έχουν αποτύπωμα γιατί βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και παράγουν αποτελέσματα. Άρα, το να κάνεις κινήσεις εν είδει “πυροτεχνημάτων” μπορεί να έχει μια σημασία για το εσωτερικό σου ακροατήριο, αλλά δεν αποτυπώνεται πουθενά πέραν εσού ή στην περίπτωση, ας πούμε, της Τουρκίας με ένα μέρος της Λιβύης. Άρα, δεν είμαστε εμείς εδώ για να ερμηνεύσουμε προθέσεις, εμείς είμαστε εδώ για να πούμε τα δεδομένα και τα δεδομένα, αυτά που λέμε εμείς, δεν μας δικαιώνουν μόνο στο εσωτερικό, που δυστυχώς υπάρχουν και αντίθετες, λυπηρές, φωνές, αλλά μας δικαιώνουν στην Ευρώπη, στον ΟΗΕ και αυτό όλο αποτυπώνεται και θα αποτυπωθεί και τις επόμενες ημέρες».

Όπως και ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, έτσι και ο Π. Μαρινάκης δεν άφησε ασχολίαστη την κριτική του Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι «δεν θέλω να το προσωποποιήσω μόνο στον κύριο Σαμαρά, αλλά η λογική αντίδραση, όταν συμβαίνει κάτι παράνομο και ανυπόστατο, ειδικά όταν είσαι μέρος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, είναι να ταχθείς με τα εθνικά συμφέροντα και το κυριότερο με το αληθές και δίκαιο, το οποίο ταυτίζεται, όπως πάντα και ισχύει για τη χώρα μας, με το διεθνές δίκαιο. Άρα, για μένα, η μόνη αντίδραση που είναι λογική και κατά τη γνώμη μου εθνικά σωστή, είναι όταν πρόκειται για κάτι παράνομο, ανυπόστατο, που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα και να καλείς και εσύ, όλους τους αρμόδιους εκτός συνόρων, να καταδικάσουν μια τέτοια εξέλιξη και να συνταχθούν με το σωστό, το δίκαιο και το σωστό με βάση το διεθνές δίκαιο».

«Το να ακούμε δηλώσεις, οι οποίες μιλάνε για “εθνική ήττα”, δικαιώνουν κάτι παράνομο και ανυπόστατο και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν βοηθάει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν είπα ότι υπονομεύει τα εθνικά συμφέροντα. Δεν θα το έλεγα ποτέ αυτό, ειδικά για έναν πρώην πρωθυπουργό, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, αλλά και για τους προκατόχους του Κυριάκου Μητσοτάκη και θεωρώ ότι όλοι οι πρωθυπουργοί της χώρας προσπάθησαν και κινήθηκαν όλοι στην εθνική γραμμή και υπηρέτησαν τα εθνικά συμφέροντα. Κανένας δεν κινήθηκε ενάντια στα εθνικά συμφέροντα, το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό και το έχει πει και ο πρωθυπουργός. Όμως, υπάρχουν όρια, ακόμα και στη σκληρή αντιπολίτευση και θεωρώ ότι το όριο το βασικό, το μεγαλύτερο, το κρισιμότερο είναι, όταν μιλάμε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, εκεί πρέπει να μιλάμε όλοι, φορώντας τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας», τόνισε.

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