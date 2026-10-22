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Την οικονομία και το κόστος ζωής προτάσσουν οι πολίτες ως το πιο σημαντικό κριτήριο για την ψήφο τους στις εκλογές, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του Σκάι. Η ΝΔ κατέχει την πρωτιά, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, ενώ οι πολίτες καλούνται να τοποθετηθούν και απέναντι στην προοπτική κυβέρνησης συνεργασίας ή αυτοδύναμης.

Στην πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην πρώτη θέση με 30%, υπολείπεται, ωστόσο, από τον στόχο της αυτοδυναμίας. Στη δεύτερη θέση είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 16,5% , ενώ στην τρίτη θέση είναι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει «τσιμπήσει» ένα μικρό ποσοστό, αλλά όχι ικανό για να καλύψει τη διαφορά από την ΕΛ.Α.Σ.

Στην εκτίμηση ψήφου (σενάριο κατανομής αναποφάσιστων) καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

ΝΔ 30%

ΕΛ.Α.Σ. 16,5%

ΠΑΣΟΚ 13%

Ελληνική Λύση 7,5%

Πλεύση Ελευθερίας 5,5%

ΚΚΕ 6,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4%

ΣΥΡΙΖΑ 2,5%

Φωνή Λογικής 3,5%

ΜεΡΑ25 3%

Συμμαχία Ελλήνων 4%

Άλλο 4%

Στην πρόθεση ψήφου, οι δυνάμεις των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ 26%

ΕΛ.Α.Σ. 14,5%

ΠΑΣΟΚ 11%

Ελληνική Λύση 6,5%

Πλεύση Ελευθερίας 5%

ΚΚΕ 6%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,5%

ΣΥΡΙΖΑ 2%

Φωνή Λογικής 3%

ΜεΡΑ25 2,5%

Συμμαχία Ελλήνων 3,5%

Άλλο 4%

Αποχή 1,5%

Αναποφάσιστοι 11%

Στη Βουλή μπαίνουν τουλάχιστον 9 κόμματα, ενώ στο όριο βρίσκεται και δέκατο κόμμα, ενώ στη Βουλή δείχνει να μπαίνει και η Συμμαχία Ελλήνων, το κόμμα που φέρεται να υποστηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης, με 4%, ποσοστό που τον φέρνει δίπλα δίπλα στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Το κριτήριο για την ψήφο

Το βασικό κριτήριο για το 50% των πολιτών, θα είναι η οικονομία και το κόστος ζωής, ενώ το 18% δήλωσε ότι θα αποφασίσει με βάση τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.

Το δίλημμα αυτοδυναμία ή συνεργασία

Όταν καλούνται οι πολίτες να απαντήσουν στο δίλημμα «αυτοδυναμία ή συνεργασία», η πλάστιγγα έχει γείρει προς την αυτοδυναμία και προς μία κεντροδεξιά αυτοδύναμη κυβέρνηση.

Το ποσοστό, ωστόσο, που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας δεν θεωρείται αμελητέο, ενώ δύο στους 10 δεν τοποθετήθηκαν ή ήταν ουδέτεροι.

Πώς κρίνουν οι πολίτες τα μέτρα της κυβέρνησης

Οριακά, η πλειοψηφία των πολιτών κρίνει θετικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των καυσίμων, ωστόσο θεωρεί ότι χρειάζονται και άλλα.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά

Το κόμμα του κ. Σαμαρά, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Pulse, συγκεντρώνει ένα ποσοστό 5% που θα το ψηφίσουν σίγουρα και ένα 8% που «μάλλον» θα το ψηφίσουν.

Πιο ουσιαστική η αντιπολίτευση από το ΠΑΣΟΚ

Σε επίπεδο αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να υπερέχει, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα είναι στην τρίτη θέση, πίσω και από την Πλεύση Ελευθερίας.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας

Ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, τα σκήπτρα διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το 29% των απαντήσεων, ποσοστό ανάλογο με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 16%, επίσης με ποσοστό ανάλογο της ΕΛ.Α.Σ. Στην τρίτη θέση είναι ο «κανένας» με 11% και στην τέταρτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 8%.

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