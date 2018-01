Η σοκαριστική απάντηση της Σάρον Στόουν στο ερώτημα αν δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση (Video)

Θεωρείται ως μια από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ, καθώς και ως ένα από τα πιο αισθησιακά πλάσματα που έχουν περάσει ποτέ από τη μεγάλη οθόνη. Όσο για την εμφάνισή της στο «Βασικό Ένστικτο», ακόμα και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για όποια ηθοποιό επιθυμεί να υποδυθεί τη μοιραία γυναίκα.

Ωστόσο, η Σάρον Στόουν φαίνεται ότι ξέρει «από την καλή και από την ανάποδη» πώς λειτουργεί το Χόλιγουντ και σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, όταν ρωτήθηκε για το αν έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, η απάντησή της έπεσε σαν «βόμβα», καθώς η μεγάλη σταρ γέλασε με ειρωνία πριν σχολιάσει το ερώτημα:

«Είμαι σε αυτή τη δουλειά εδώ και 40 χρόνια. Μπορείς να φανταστείς πώς ήταν η δουλειά όταν άρχιζα, πριν 40 χρόνια; Με την εμφάνιση που είχα, καταγώμενη από την Πουθενάπολη της Πενσυλβάνια; Δεν ήρθα εδώ (σ.σ. στο Χόλιγουντ) με κάποια προστασία. Τα έχω δει όλα».

On @CBSSunday, @sharonstone was asked if she's ever faced any sort of harassment/assault while she's been in the entertainment business.



This was her reaction..... pic.twitter.com/WdCXVvgxfK