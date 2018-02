Η μεγάλη αποχή από το σεξ μπορεί να αναπλάσει ξανά τον παρθενικό υμένα;

Εάν μια γυναίκα απέχει πολύ καιρό από το σεξ, είναι δυνατό ο παρθενικός υμένας να δημιουργηθεί ξανά και να είναι σαν να μην έχει κάνει ποτέ σεξ στη ζωή της;

Το ερώτημα αυτό έθεσε μια αναγνώστρια στην ιστοσελίδα Sex & Psychology του Δρ Justin J. Lehmiller. Ο Δρ Lehmiller ειδικεύεται στην Κοινωνική Ψυχολογία και έχει τιμηθεί δις με το Πιστοποιητικό Διδακτικής Αριστείας από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Μεταξύ άλλων, οι έρευνές του αφορούν στο περιστασιακό σεξ και τις εξωσυζυγικές σχέσεις.

Ο παρθενικός υμένας είναι ένα μικρό, κυκλικό τμήμα ιστού που καλύπτει εν μέρει το άνοιγμα του κόλπου. Διαφέρει σημαντικά ως προς το μέγεθος και τη δομή του από γυναίκα σε γυναίκα.

Αρκετοί πιστεύουν –λανθασμένα– ότι ο υμένας παραμένει ανέπαφος μέχρι τη στιγμή που η γυναίκα θα κάνει σεξ για πρώτη φορά. Ο υμένας όμως μπορεί να φθαρεί ή και να διαρραγεί εντελώς για πολλούς λόγους, όπως η συστηματική έντονη γυμναστική και η αυτοϊκανοποίηση. Βέβαια, παίζει ρόλο πόσο λεπτός και ελαστικόςείναι ο υμένας που διαθέτει κάθε γυναίκα.

Σύμφωνα με τον Lehmiller, είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες να σχηματιστεί εκ νέου ο παρθενικός υμένας αφού καταστραφεί πλήρως και μάλιστα θα αποτελούσε από ιατρικής άποψης ανωμαλία εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί σε μια γυναίκα από την Ταϊβάν, της οποίας ο υμένας όταν ήταν έφηβη ήταν άτρητος, δηλαδή δεν διέθετε κανένα άνοιγμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική επέμβαση, καθώς το σεξ είναι αδύνατο και παράλληλα δεν απομακρύνεται το αίμα από το σώμα κατά την έμμηνο ρύση. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση σε μικρή ηλικία, όμως ο παρθενικός υμένας αναπτύχθηκε ξανά, οπότε χρειάστηκε και δεύτερη επέμβαση.

Αρκετά χρόνια αργότερα, αφού παντρεύτηκε και έμεινε έγκυος, πήγε στο νοσοκομείο για να γεννήσει και οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο υμένας είχε αναπτυχθεί και πάλι! Το περιστατικό περιγράφεται αναλυτικά σε έκθεση που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Με λίγα λόγια, αν και δεν είναι αδύνατο να συμβεί, σχεδόν ποτέ δεν αναγεννάται αυτομάτως ο παρθενικός υμένας αφού υποστεί ολική ρήξη.

Πηγή: onmed