Το «μήνυμα» της Μελάνια μετά τις αποκαλύψεις για τις «ατασθαλίες» του Τραμπ

Η συνέντευξη της Στόρμι Ντάνιελς, όπου αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τη σεξουαλική σχέση που είχε με τον νυν πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το διάστημα που η σύζυγός του Μελάνια ήταν έγκυος και μόλις είχε γεννήσει τον γιό τους, Μπάρον έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και κουτσομπολιά στα αμερικανικά και διεθνή ΜΜΕ.

Ιδίως αν συνδυαστεί και με το γεγονός ότι η πρώην πορνοστάρ αποκάλυψε ότι δέχθηκε απειλές προκειμένου να μην αποκαλύψει τίποτα σχετικά με τη σχέση της με τον Τραμπ.

Ωστόσο, αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων, μισό βήμα πιο πίσω του βρίσκεται η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, η οποία, αν οι πληροφορίες που μεταδίδονται είναι ακριβείς, βρίσκεται μεταξύ αμηχανίας για τις αποκαλύψεις και οργής για τη συμπεριφορά του συζύγου της.

Μετά τη συνέντευξη της Ντάνιελς, η Μελάνια μίλησε, έστω και μέσω της διευθύντριας δημοσίως σχέσεών της, Στέφανι Γκρίσαμ, η οποία μέσω Twitter έστειλε μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις.

While I know the media is enjoying speculation & salacious gossip, Id like to remind people there’s a minor child who’s name should be kept out of news stories when at all possible.