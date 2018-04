Νέα υπηρεσία «COSMOTE TV Εξοχικό» (Video)

Με έναν επιπλέον αποκωδικοποιητή, οι συνδρομητές της COSMOTE TV αποκτούν πρόσβαση στα κανάλια & τις υπηρεσίες της COSMOTE TV και στο εξοχικό τους χωρίς μεταφορά του εξοπλισμού .

Τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα κανάλια και τις διαδραστικές υπηρεσίες της COSMOTE TV και στο εξοχικό τους έχουν πλέον οι οικιακοί συνδρομητές μέσω Δορυφόρου με τη νέα υπηρεσία «COSMOTE TV Εξοχικό».

Συγκεκριμένα, με μία συνδρομή μπορούν να παρακολουθούν το τηλεοπτικό περιεχόμενο της υπηρεσίας τους, στην κύρια κατοικία τους ή στην εξοχική, χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρουν τον εξοπλισμό τους (αποκωδικοποιητή και τηλεχειριστήριο).

Οι συνδρομητές λαμβάνουν με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας COSMOTE TV Εξοχικό, έναν επιπλέον αποκωδικοποιητή που εγκαθιστούν στο εξοχικό τους. Η υπηρεσία λειτουργεί εναλλάξ με τη βασική COSMOTE TV υπηρεσία. Η εναλλαγή μεταξύ των αποκωδικοποιητών γίνεται μέσω SMS ή μέσω της ενότητας My Cosmote στο cosmote.gr. Αναλυτικές πληροφορίες για την ακριβή διαδικασία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του εξοπλισμού στο cosmotetv.gr.

Η υπηρεσία «COSMOTE TV Εξοχικό» διατίθεται με 3,00 ευρώ/μήνα, με 12μηνη δέσμευση. Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία στο cosmotetv.gr

Η COSMOTE TV προσφέρει περισσότερα από 90 ψηφιακά κανάλια σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος, από τα οποία τα 14 κανάλια είναι δικής της παραγωγής. Επίσης, παρέχει προηγμένες on demand υπηρεσίες (COSMOTE REPLAY TV, COSMOTE TV PLUS, COSMOTE CINEMA ON DEMAND), για την παρακολούθηση περιεχομένου, που είναι προσβάσιμες στο σύνολο της συνδρομητικής της βάσης, έχοντας λανσάρει την πρώτη υβριδική συνδρομητική πλατφόρμα στη χώρα.