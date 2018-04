Απίστευτη επίθεση Τραμπ σε Κόμεϊ: Γλίτσας, προδότης και ψεύτης

Οι διαρροές από το νέο βιβλίο του πρώην διευθυντή του FBI, ο οποίος απολύθηκε πριν από μερικούς μήνες, διαρροές που πλήττουν σφοδρά την κυβέρνηση Τραμπ, εξόργισαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος και εξαπέλυσε σχεδόν παραληρηματική επίθεση κατά του Τζέιμς Κόμεϊ, μέσω -πού αλλού;...- Twitter.

Σε έξαλλη κατάσταση, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Τζέιμς Κόμεϊ είναι αποδεδειγμένα ΚΑΡΦΙ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ. Οι πάντες στην Ουάσινγκτον πίστευαν ότι θα πρέπει να απολυθεί για την απαίσια δουλειά που έκανε -μέχρι που απολύθηκε. Διέρρευσε ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ πληροφορίες και πρέπει να διωχθεί γι' αυτό από τη δικαιοσύνη. Είπε ψέμματα στο Κογκρέσο, διαπράττοντας ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ. Είναι ένας αδύναμος ψεύτης γλίτσας, που ήταν, όπως αποδείχθηκε συν τω χρόνω, απαράδεκτος διευθυντής του FBI. H διαχείριση της υπόθεσης της διεφθαρμένης Χίλαρι Κλίντον και τα γεγονότα που αφορούν την υπόθεση αυτή, θα αποτελέσει το χειρότερο "φιάσκο" της ιστορίας. Ήταν μεγάλη μου τιμή να απολύσω τον Τζέιμς Κόμεϊ».

