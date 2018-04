«Τουρκικά» τα Ίμια και «ανύπαρκτο» Καστελόριζο

Εντείνεται η τουρκική προσπάθεια ενσωμάτωσης «γκρίζων» ζωνών και νησίδων

Η ένταξη των τουρκικών απαιτήσεων στο Αιγαίο στην ατζέντα της προεκλογικής περιόδου, που αρχίζει στη γειτονική χώρα, καθώς ανακοινώθηκε η ημερομηνία (24 Ιουνίου) των πρόωρων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών στη γειτονική χώρα, προεξοφλεί τη συνέχιση της έντασης στα ελληνοτουρκικά. Γι’ αυτήν την αναμενόμενη κλιμάκωση της έντασης, θα πρέπει να σημειώσουμε, μας είχε προειδοποιήσει προ ημερών ο πολυπράγμων «ήσυχος Αμερικανός» πρεσβευτής στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, «μαντεύοντας» μάλιστα ότι η Τουρκία πάει σε πρόωρες εκλογές.

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η κλιμάκωση της έντασης στα ελληνοτουρκικά δεν είναι εύκολο να το προβλέψει κάποιος. Εύκολα, ωστόσο, μπορεί ο καθένας να εκτιμήσει τις πιθανές εξελίξεις έχοντας κατά νου τα γεγονότα των τελευταίων ημερών:

● Παρενόχληση του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρωθυπουργό στη Ρω.

● Δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων περί υποστολής ελληνικής σημαίας από Τούρκους κομάντος σε ελληνική (αμφισβητούμενη από την Τουρκία) νησίδα στο σύμπλεγμα Ανθρωποφάγων στους Φούρνους.

● Δήλωση (γραπτή) του Τούρκου μόνιμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ όπου η Τουρκία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κοινά ελληνο-κυπρο-αιγυπτιακά θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, αμφισβητώντας μ’ αυτόν τον τρόπο την... ύπαρξη του Καστελόριζου.

● Γραπτή δήλωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία τα Ίμια, τα χωρικά τους ύδατα και ο εναέριος χώρος τους ανήκουν στην τουρκική επικράτεια.

Αφήνοντας κατά μέρος τις συνηθισμένες (όπως πια έχουν εξελιχθεί οι ελληνοτουρκικές σχέσεις) τουρκικές πρακτικές, οι οποίες περιλαμβάνουν καθημερινές εμπρηστικές δηλώσεις και στρατιωτικού χαρακτήρα κινήσεις σε αέρα και θάλασσα, αξίζει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις δύο τελευταίες διπλωματικές κινήσεις. Πρόκειται για τα δύο έγγραφα που διακίνησε η τουρκική διπλωματία.

ΑΟΖ χωρίς Καστελόριζο

Το πρώτο έγγραφο κατατέθηκε στον ΟΗΕ (αποκάλυψη του liberal.gr) και παρουσιάζει με πλήρη και απόλυτο τρόπο τις τουρκικές θέσεις για την ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Με την επιστολή του, με ημερομηνία 27 Μαρτίου 2018, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη Φ. Σινιρλίογλου αμφισβητεί την αναφορά σε ύπαρξη «κοινών θαλασσίων συνόρων» μεταξύ των τριών χωρών και επαναλαμβάνει τη μονομερή διεκδίκηση της χώρας του για δικαιώματά της επί όλης της υφαλοκρηπίδας της ανατολικά της Κύπρου και μέχρι την Κρήτη και τη Ρόδο.

Οι ρηματικές διακοινώσεις της, στις οποίες παραπέμπει η Τουρκία, αναφέρονται στη μονομερή και αυθαίρετη «οριοθέτηση» της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, που θεωρεί ότι πρέπει να γίνει στη βάση της μέσης γραμμής μεταξύ των τουρκικών και αιγυπτιακών ακτών, «εξαφανίζοντας» την ελληνική και κυπριακή υφαλοκρηπίδα στη Μεσόγειο, ενώ υπάρχουν παραπομπές και στην παράνομη παραχώρηση δικαιώματος ερευνών στην τουρκική εταιρεία ΤΡΑΟ, σε «οικόπεδο» το οποίο επικαλύπτει την υφαλοκρηπίδα της Ρόδου και του Καστελόριζου.

Η τουρκική επιστολή, που δημοσιεύθηκε ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης (Α/72/820 6 Απριλίου 2018), αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Σχετικά με την επιστολή που περιείχε την Τριμερή Διακήρυξη με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2018 εκφράζω τις ενστάσεις της κυβέρνησής μου. Τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο δυτικά του μεσημβρινού 32°16'18"E έχουν καθοριστεί με τουρκικές ρηματικές διακοινώσεις και με σειρά επιστολών προς τον γ.γ. του ΟΗΕ και έχουν δημοσιευθεί στην Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, καθώς και στο Law of the Sea Bulletin.

Υπό το φως των ανωτέρω, η αναφορά στα αποκαλούμενα “κοινά θαλάσσια σύνορα” στην προαναφερόμενη κοινή επιστολή είναι άκυρη και αβάσιμη υπό τους όρους του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένου του εθιμικού Δικαίου.

Θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία έχει δεσμευθεί να προστατεύσει τα ipso facto and ab initio κυριαρχικά δικαιώματά της στην υφαλοκρηπίδα της».

Τα τουρκικά Ίμια

Με το δεύτερο διπλωματικό έγγραφο – ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών την περασμένη Τρίτη – η Άγκυρα δηλώνει ξεκάθαρα την τουρκική κυριαρχία επί των Ιμίων. Πριν από αυτήν τη γραπτή ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ερωτώμενος για τη συμπερίληψη των Ιμίων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000, μεταξύ άλλων απάντησε:

«Με αφορμή τη νέα υιοθέτηση του προγράμματος θα θέλαμε να προσκαλέσουμε την Ελλάδα να πράξει με γνώμονα την κοινή λογική. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε όργανο των πολιτικών επιδιώξεων της Ελλάδας μέσα από τα συγκεκριμένα προγράμματα», υπογράμμισε ο ίδιος καταλήγοντας:

«Εκμεταλλευόμενοι τη συγκεκριμένη ευκαιρία θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως τα Ίμια αποτελούν τουρκικό έδαφος. Επιπλέον δεν θα αποδεχθούμε κανένα τετελεσμένο από την πλευρά της Ελλάδας σε γεωγραφικούς σχηματισμούς στο Αιγαίο, το καθεστώς των οποίων αμφισβητείται. Τέλος, θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι ο ελληνικός νόμος αριθ. 4519 δεν θα έχει καμία νομική ισχύ όσον αφορά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο».

Σε συνέχεια αυτής της τοποθέτησης και για να μην υπάρχει κανένα περιθώριο παρερμηνείας, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του, η οποία στρέφεται κατά της Ε.Ε. για την υποτιθέμενη υποστήριξη που παρέχει στην Ελλάδα εις βάρος της Τουρκίας, ξεκαθαρίζει ότι: «Τα Ίμια, τα νερά γύρω τους και ο εναέριος χώρος από πάνω τους είναι αποκλειστικά υπό τουρκική κυριαρχία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Αν σε όλα αυτά προσθέσει κάποιος τις καθημερινές στρατιωτικές πρακτικές με τις οποίες η Άγκυρα υπενθυμίζει το ενδιαφέρον και τα συμφέροντά της στον αέρα και τη θάλασσα του Αιγαίου, γίνεται σαφές ότι ο χρόνος προετοιμασίας για την οργάνωση μιας αξιόπιστης αποτρεπτικής στρατηγικής που έχει η ελληνική κυβέρνηση περιορίζεται ασφυκτικά...