Ύστατο χαίρε στην Μπάρμπαρα Μπους (Videos)

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και τέσσερις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, είπαν το τελευταίο αντίο στην Μπάρμπαρα Μπους, την πρώην πρώτη κυρία η οποία άφησε την τελευταία της πνοή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 92 ετών.

Η Μπους ήταν η μοναδική Αμερικανίδα που είδε τον σύζυγό της και τον γιο της να γίνονται πρόεδροι της χώρας. Ήταν σύζυγος του 41ου προέδρου, του Τζορτζ Χ.Ου. Μπους (1989-1993) και μητέρα του 43ου, του Τζορτζ Ου. Μπους (2001-2009). Από τον γάμο της με τον Τζορτζ. Χ.Ου. Μπους, 93 ετών σήμερα, απέκτησε έξι παιδιά (εκ των οποίων πέντε είναι εν ζωή), 17 εγγόνια και 7 δισέγγονα.

First lady Melania Trump sits beside the Clintons and Obamas, attending the funeral of former first lady Barbara Bush. https://t.co/mCAWjSVdBS pic.twitter.com/D28cwdAfYS

Στην κηδεία της, στην Επισκοπική Εκκλησία Σεν Μάρτιν του Χιούστον, στο Τέξας, παρέστη σύσσωμη η οικογένειά της, καθώς και οι πρώην πρόεδροι Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Κλίντον, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, τις πρώην πρώτες κυρίες Μισέλ και Χίλαρι. Η τελετή μεταδόθηκε απευθείας από τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα.

WATCH: Motorcade passes through Houston's Memorial Park, en route to the Bush Library at Texas A&M University, where former first lady Barbara Bush will be buried https://t.co/Tq33Xqz4xk pic.twitter.com/zMBlZtpQhF