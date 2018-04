Ο Νίκολας Κέιτζ εγκαταλείπει την υποκριτική!

Ο Νίκολας Κέιτζ αποκάλυψε ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί από την ηθοποιία στο εγγύς μέλλον.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη με το πραγματικό του όνομα, Νίκολας Κόπολα στην τηλεοπτική ταινία "Best Of Times" του 1981, προτού κερδίσει έναν μικρό ρόλο στην ταινία "Fast Times at Ridgemont High" έναν χρόνο αργότερα.

Από τότε έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 70 ταινίες, μεταξύ άλλων, "Peggy Sue Got Married", "Wild at Heart", "Face off", "City of Angels", "Gone in Sixty Seconds" και "Captain Corelli's Mandolin" .

Μιλώντας στο The Blast, ο Κέιτζ δήλωσε: "Αυτή τη στιγμή είμαι πρωτίστως ερμηνευτής σε ταινίες και θα συνεχίσω να το κάνω για τρία ή τέσσερα ακόμα χρόνια και θα ήθελα στη συνέχεια να επικεντρωθώ περισσότερο στη σκηνοθεσία".

Σύμφωνα με το IMDB, ο Νίκολας Κέιτζ, ανιψιός του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα, που άλλαξε το επίθετό του για να μην θεωρηθεί ότι ευνοήθηκε στην καριέρα του λόγω της συγγενικής σχέσης με τον μεγάλο δημιουργό, προς το παρόν συμμετέχει σε επτά project που βρίσκονται σε διάφορα στάδια παραγωγής.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται μία ταινία ληστείας, με τίτλο #211, ένα θρίλερ δράσης με τίτλο "Between Worlds" και το animation φιλμ "The Croods 2".

Ο Νίκολας Κέιτζ πρωταγωνιστεί και στο θρίλερ "Mandy" του Έλληνα Πάνου Κοσμάτου, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο φετινό Sundance και θα προβληθεί στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών στις Κάννες (9-19 Μαΐου) .

"Η σκηνοθεσία είναι κάτι που ανυπομονώ να κάνω στην πορεία " είπε ο Κέιτζ.

Η μοναδική σκηνοθετική του απόπειρα ήταν το δράμα του 2002 "Sonny". Στην ταινία ο Κέιτζ είχε έναν guest ρόλο και πρωταγωνίστησε ο Τζέιμς Φράνκο. Το φιλμ «Sonny» αφηγείται την ιστορία ενός εκπαιδευόμενου ζιγκολό, που επισκέπτεται τη μητέρα του Τζούελ η οποία διατηρεί πορνείο στη Νέα Ορλεάνη.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Κέιτζ αποκάλυψε ότι δεν ήταν θαυμαστής των ταινιών Ghost Rider της Marvel Comics. Έχει πρωταγωνιστήσει στην πρώτη ταινία του 2007 και στη συνέχεια το 2012 ως Τζόνι Μπλέιζ, o κασκαντέρ μοτοσυκλετιστής, που κάνει συμφωνία με τον διάβολο.

Πηγή: ΑΠΕ -ΜΠΕ