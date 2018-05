Πώς ο «κανόνας του 37%» ορίζει την ιδανική ηλικία γάμου;

Έχουν γίνει πολλές έρευνες (κυρίως στατιστικές) για να διαπιστωθεί ποια είναι η ιδανική ηλικία γάμου, ωστόσο τώρα μια νέα θεωρία κάνει χρήση ενός μαθηματικού τύπου για να την εντοπίσει.

Ο δημοσιογράφος Brian Christian και ο γνωστικός επιστήμονας Tom Griffiths, έχουν γράψει το βιβλίο "Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decisions" (Αλγόριθμοι στη ζωή: η υπολογιστική επιστήμη των ανθρώπινων αποφάσεων) στο οποίο διατυπώνουν τη θεωρία του "κανόνα του 37%".

Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, όταν βρίσκεσαι στο 37% του "δρόμου" προς την επίτευξη του όποιου στόχου έχει βάλει, τότε βρίσκεσαι στο σωστό σημείο για να πάρεις μεγάλες αποφάσεις. Αυτός ο κανόνας βασίζεται στη λογική πως αν διαλέξεις πιο νωρίς θα έχεις βιαστεί ή θα έχεις χάσει καλύτερες ευκαιρίες και πως αν περιμένεις περισσότερο για να αποφασίσεις τότε οι επιλογές σου θα περιοριστούν πάρα πολύ.

Αυτή θεώρηση είναι γνωστή από τη δεκαετία του 60 ως "Το πρόβλημα της Γραμματέως" όπου έχεις να προσλάβεις μια νέα γραμματέα, έχεις πολλές υποψήφιες για μια μόνο θέση, με τις οποίες έχεις μόνο μία συνέντευξη και μια ευκαιρία να τις προσλάβεις (αν δεν τις προσλάβεις όταν κάνεις τη συνέντευξη αλλά τις προσεγγίσεις ξανά αργότερα μπορεί να έχουν βρει άλλη δουλειά). Στο πρόβλημα της γραμματέως οι προτεινόμενες λύσεις άλλαζαν ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων, αλλά η λογική σε όλες τις απαντήσεις ήταν πως κάνεις τη πρώτη συνέντευξη, και τη δεύτερη.

Αν η δεύτερη είναι καλύτερη από την πρώτη την προσλαμβάνεις, αλλιώς κάνεις και την τρίτη συνέντευξη, αλλά ποτέ δεν συνεχίζεις τις συνεντεύξεις μετά το μισό αριθμό των υποψήφιων γιατί μετά μειώνονται οι πιθανότητες να βρεις μια καλή γραμματέα.

Ο κανόνας του 37% εφαρμόζει μια αντίστοιχη λογική στην ηλικία επιλογής συντρόφου με τη χρήση μαθηματικών πιθανοτήτων. Έτσι αν υποθέσει κανείς πως οι άνθρωποι αναζητούν συντρόφους από τα 18 τους χρόνια έως τα 40, τότε το 26 είναι η τέλεια ηλικία (το 37% στα 22 έτη αναζήτησης) για να πάρουν τη σωστή απόφαση, καθώς αν επιλέξεις κάποιο σύντροφο πιο νωρίς πιθανά να αποκλείσεις μελλοντικούς καλύτερους συντρόφους, αλλά αν καθυστερήσεις, με βάση τα μαθηματικά μειώνονται οι πιθανότητες να βρεις ένα καλό ταίρι.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί πως και στατιστικές έρευνες κατά μια έννοια επιβεβαιώνουν την ηλικία των 26 ετών, ως ιδανική ηλικία για γάμο, όπως αυτή προκύπτει από τη θεωρία του 37%, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως όσοι παντρεύονται στις ηλικίες 26 έως 32 ετών έχουν μικρότερη πιθανότητα για διαζύγιο.

