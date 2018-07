Συντριβή αεροσκάφους στη Νότια Αφρική - Ένας νεκρός, 20 επιβάτες βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια (Photos)

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και περίπου 20 ακόμη τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος κατέπεσε το απόγευμα της Τρίτης έξω από την Πρετόρια της Νότιας Αφρικής, όπως έγινε γνωστό από τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

"Έχουμε ένα νεκρό στο θάλαμο διακυβέρνησης, δεν γνωρίζουμε αν είναι πιλότος ή μηχανικός", δήλωσε ένας εκπρόσωπος του δήμου, ο Γιόχαν Πίτερσε.

"Το αεροσκάφος είχε 19 επιβαίνοντες", ανάμεσά τους τον πιλότο και τον μηχανικό και υπάρχουν περίπου 20 σοβαρά τραυματίες", ανάμεσα τους δύο στο έδαφος, πρόσθεσε. Το αεροσκάφος συνεντρίβη σε ένα μικρό εργοστάσιο.

Ο εκπρόσωπος της ιδιωτικής υπηρεσίας ασθενοφόρων ER24 επιβεβαίωσε επίσης το θάνατο ενός ανθρώπου στο δυστύχημα.

Το αεροπλάνο ανήκε στην εταιρεία Martin's Air Charter (MAC).

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αυτόπτες μάρτυρες, μετέδωσαν ότι το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Βόντερμπρουμ, στην πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής.

BREAKING: A charter airplane has crashed in Pretoria near Moloto Rd, near Wonderboom airport no casualties reported but emergency services at scene.The aircraft is a Dutch cargo MAC Martin's Air Charter owned by Air France-KLM#PlaneCrash #AircraftCrash#MartinsAirCharter pic.twitter.com/HnsHnZ0wF3