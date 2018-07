ESM: Εγκρίθηκε επί της αρχής η εκταμίευση της δόσης των 15 δισεκ. ευρώ προς την Ελλάδα

Το συμβούλιο των διευθυντών του ESM ενέκρινε επί της αρχής την τελευταία εκταμίευση των 15 δισεκ. ευρώ προς την Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της εθνικής διαδικασίας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

«Μόλις ολοκληρωθεί η εθνική διαδικασία, η εκταμίευση θα ακολουθήσει γρήγορα πολύ πριν το τέλος του προγράμματος του ESM», προστίθεται στην ανακοίνωση.

