Ρωσία: Καταρρίφθηκε drone πριν φτάσει στην Μόσχα – Διακόπηκε η λειτουργία των αεροδρομίων

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που είχε πορεία προς τη Μόσχα, με τον δήμαρχο της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν, να ανακοινώνει πως ειδικοί εξετάζουν ήδη τα συντρίμμια στο σημείο.

Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση σε αρκετά αεροδρόμια της κεντρικής Ρωσίας, τα οποία ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με τη Rosaviatsia, την αρμόδια υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών.

Η κατάσταση επηρέασε ιδιαίτερα το αεροδρόμιο της Αγίας Πετρούπολης, όπου στελέχη ανέφεραν ότι σημειώθηκαν καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις, προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες. Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έκανε γνωστό ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας, δείχνοντας την κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

