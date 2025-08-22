Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

Καλημέρα σας.

Άντε και αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί από Δευτέρα, παραπάνω από τους μισούς τα κεφάλια μέσα.

Περίεργο καλοκαίρι – και δεν λέω για τους βοριάδες, συνηθισμένοι εμείς απο αυτά – αλλά πολύς κόσμος στα νησιά -και παντού βέβαια-, λογισμένη όμως η κατανάλωση από πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα να ξοδέψουν, να κάνουν παραπάνω απο 4-5 μέρες διακοπές.

Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε ξαναγράψει, αλλά σημασία έχει τι κάνουν όσοι έχουν κυβερνητικές ευθύνες να βελτιωθούν τα πράγματα. Προσπαθούν επαρκώς; Δεν θα έπαιρνα όρκο!

Έχασε την ευκαιρία η Όλγα

Ο πρωθυπουργός, υπουργοί, βουλευτές, αρχηγοί κομμάτων, αφού έκαναν διακοπές με συνδυαζόμενες επισκέψεις κυβερνητικού και κομματικού χαρακτήρα, επιστρέφουν από Δευτέρα. Μιας και λέμε για καλοκαιρινές διακοπές, δεν είδα πουθενά να κάνει μία επίσκεψη σε περιοχές κομβικές για τον τουρισμό η αρμόδια υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Να συναντηθεί με δημάρχους, με φορείς, να μιλήσει με πολίτες για το πώς πάει σεζόν κλπ.

Έχασε την ευκαιρία φέτος, γιατί του χρόνου ποιος ξέρει τι γίνεται…

Μπάχαλο στο αεροδρόμιο

Αφού ξεκινήσαμε καλοκαιρινό απολογισμό, να σας πω αυτό που κατήγγειλε η Ryanair για σοβαρές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», τις οποίες προκάλεσαν τα σοβαρά προβλήματα στον εξοπλισμό του Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας του αεροδρομίου – μόνο την Τετάρτη (20/8), ταλαιπωρήθηκαν πάνω από 2.000 επιβάτες. Η διοίκηση του αεροδρομίου με τους παχυλούς μισθούς και το ύφος 100 καρδιναλίων τι ακριβώς κάνει; Ένα αεροδρόμιο που ξεκίνησε στολίδι, έχει εικόνα μπάχαλου, κυρίως τις ώρες αιχμής. Επικρατεί μια φοβερή αταξία παντού, ο κόσμος στοιβάζεται στις αίθουσες αναμονής υπερδιπλάσιος από τον αριθμό μια πτήσης. Άσε το άλλο, που για να πάρεις μια βαλίτσα περιμένεις περισσότερη ώρα από ό,τι έχει διαρκέσει η πτήση σου! Μας είπαν ότι αυτό γίνεται γιατί η εταιρεία Goldair Handling που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες στο έδαφος δεν προσλαμβάνει κόσμο. Προτιμά τα κέρδη στις πλάτες και στην ταλαιπωρία του κόσμου.

Άρνηση πραγματικότητας με τον εκλογικό νόμο

Τώρα, στα αμιγώς πολιτικά, μεγάλη κουβέντα γίνεται για τυχόν αλλαγή του εκλογικού νόμου. Σενάρια επί σεναρίων, πρωτοσέλιδα, η επίθεση στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, «μην τυχόν και τολμήσετε να τον αλλάξετε» και λοιπά. Το πρόβλημα δεν είναι η επιλογή ενός εκλογικού συστήματος.

Το θέμα είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει μια εμμονή ότι δεν αλλάζει το εκλογικό σύστημα κατά τη διάρκεια μιας κυβερνητικής θητείας. Πότε τον αλλάζεις δηλαδή; Οταν επικρατήσει πολιτικό αδιέξοδο και χάος;

Ο εκλογικός νόμος υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας, παίρνοντας υπόψιν το πολιτικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί ή διαμορφώνεται και όχι την ανάγκη του εκάστοτε πρωθυπουργού. Ποιος σήμερα πιστεύει ότι ένα κόμμα θα πάρει το 40% του εκλογικού σώματος; Πάνε αυτά, τελειώσαν.

Οπότε θες ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα να κυβερνηθεί ο τόπος, είτε με μία αυτοδύναμη κυβέρνηση- αν πάρει το ανάλογο ποσοστό -ή με κυβέρνηση συνεργασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όσοι δεν την βλέπουν εθελοτυφλούν.

Η ΔΕΘ και ο Τσίπρας

Η εβδομάδα που έρχεται θα αφορά στη ΔΕΘ οικονομικά και πολιτικά. Κάποιες ειδήσεις θα βγάλει και η καθιερωμένη συνέντευξη του πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε και τι θα πει ο Τσίπρας μια μέρα πριν στο συνέδριο του Εκόνομιστ όπου προσεκλήθη ως ομιλητής παρακαλώ και όχι συνεντευξιαζόμενος, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Και αυτό έχει τη σημασία του για τα εσωκομματικό-εκδοτικά που αφορούν στην κυβέρνηση και όχι μόνο.

