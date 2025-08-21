search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 20:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 18:48

Ανακοίνωση υπ. Υγείας για τον θάνατο Βεσυρόπουλου: Το ασθενοφόρο έφτασε σε 20 λεπτά

21.08.2025 18:48
ypourgeio ygeias

Ανακοίνωση για τον θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως επισημαίνεται η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 12.42 και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο 20 λεπτά αργότερα στις 13.03.

Εκεί ήδη ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς ανταπόκριση.

Περίπου 50 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η διακομιδή και στις 14.19 έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

Διαβάστε επίσης:

Επικοινωνία Φάμελλου με αρχηγούς για κοινή ανάληψη πρωτοβουλιών για τη Γάζα – «Ναι» από Χαρίτση και Κωνσταντοπούλου

Ανδρουλάκης για τη φωτιά στην Πάτρα: Η αλαζονεία και η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης είναι εξοργιστική

Στέλλα Αραμπατζή: Παίρνει τη θέση του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως πρώτη επιλαχούσα στην Ημαθία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
millie husband
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

«Ειρήνη ή περισσότερος πόλεμος»: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την Ουκρανία – Παράδοση Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα

pole dancing turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα σε βάρος τουρίστριας που έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας ξεκινά η Τουρκία (Video)

kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται σκόνη από την Σαχάρα, έως και 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή – Πού θα βρέξει

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Θα καταλάβουμε τη Γάζα ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει σε εκεχειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

sklavenitis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ στα νησιά: Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 20:24
millie husband
LIFESTYLE

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της Τζέικ Μποντζιόβι καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί

trump-putin-74
ΚΟΣΜΟΣ

«Ειρήνη ή περισσότερος πόλεμος»: Αυτοί είναι οι όροι του Πούτιν για την Ουκρανία – Παράδοση Ντονμπάς, όχι ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα

pole dancing turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα σε βάρος τουρίστριας που έκανε pole dancing σε ιστό σημαίας ξεκινά η Τουρκία (Video)

1 / 3