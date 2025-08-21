Ανακοίνωση υπ. Υγείας για τον θάνατο Βεσυρόπουλου: Το ασθενοφόρο έφτασε σε 20 λεπτά

Ανακοίνωση για τον θάνατο του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως επισημαίνεται η πρώτη κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε στις 12.42 και το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο 20 λεπτά αργότερα στις 13.03.

Εκεί ήδη ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς ανταπόκριση.

Περίπου 50 λεπτά αργότερα ξεκίνησε η διακομιδή και στις 14.19 έφτασε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας:

«Αναφορικά με την απώλεια του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου γνωστοποιούνται τα εξής:

Στις 12:42 το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για ανακοπή στην ακτή Καλογριάς στην Χαλκιδική. Άμεσα διαβιβάστηκε η κλήση σε μοτοσυκλέτα ταχείας ανταπόκρισης και σε ασθενοφόρο. Παρόλο το δύσβατο της περιοχής, το ασθενοφόρο και η μοτοσικλέτα αφίχθησαν στις 13:03.

Στο σημείο βρισκόταν διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας και ένας ιατρός που είχαν ξεκινήσει άμεσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς ανταπόκριση, η οποία και συνεχίστηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ, με όλα τα τεχνικά μέσα, επίσης χωρίς ανταπόκριση.

Η παραλαβή του περιστατικού έγινε στις 13:48 και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, στο οποίο και αφίχθηκε στις 14:19.

Στο ΚΥ Αγίου Νικολάου διαπιστώθηκε ο θάνατος του».

