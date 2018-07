Απίστευτος Τραμπ: Λογόκρινε το CNN, λέγοντας ότι είναι fake news (Video)

Νέο επεισόδιο στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ με τα ΜΜΕ σημειώθηκε στη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου του προέδρου των ΗΠΑ με την Βρετανή πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, στο πλαίσιο της επίσκεψης Τραμπ στη Βρετανία.

Όταν οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να δεχθούν ερώτησεις, ο Τραμπ έδωσε το λόγο στον δημοσιογράφο του -φιλικού προς τον ίδιο- Fox News. Όταν οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι διαμαρτυρήθηκαν, ο Τραμπ εντελώς ωμά δήλωσε ότι «δεν δέχομαι ερωτήσεις από το CNN, είναι fake news» και ξανάδωσε το λόγο στο Fox News, συμπληρώνοντας υπό το έκπληκτο βλέμμα της Μέι: «Ας πάμε σε αληθινό τηλεοπτικό δίκτυο»...

After criticizing CNN, Pres. Trump declines to take a question from a CNN reporter at joint presser with Theresa May. "CNN is fake news. I don't take questions from CNN."



Pres. Trump then called on a Fox News reporter: "Let's go to a real network." https://t.co/J203tu17bY pic.twitter.com/yxe1Ya2xeY