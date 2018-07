Μακρόν: Αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Ελλάδα

«Οι σκέψεις μας στην Ελλάδα και στα θύματα των τρομακτικών πυρκαγιών. Στην Σουηδία όπως στην Ελλάδα, η Γαλλία και η Ευρώπη είναι αλληλέγγυες και προσφέρουν την βοήθειά τους», έγραψε πριν από λίγα λεπτά στον λογαριασμό του στο Twitter ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Nos pensées vont à la Grèce et aux victimes des terribles incendies. En Suède comme en Grèce, la France et l'Europe sont solidaires et apportent leur aide.