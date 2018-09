Ξέφυγε τελείως ο Σαλβίνι: Παρομοίασε με «σκλάβους» τους μετανάστες από την Αφρική (Video)

Πλέον, ούτε τα προσχήματα δεν κρατά ο ακροδεξιός αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και ηγέτης της ξενοφοβικής Λέγκας Ματέο Σαλβίνι, όσον αφορά στα αντιμεταναστευτικά του αισθήματα.

Ο Σαλβίνι, σε έξαρση ρατσισμού και ξενοφοβίας, παρομοίασε τους Αφρικανούς μετανάστες με σκλάβους, στη διάρκεια της διάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, προκαλώντας μια οργισμένη απάντηση από τον υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου. Είχε προηγηθεί επίθεση Σαλβίνι κατά Μοσκοβισί μετά την δήλωση του τελευταίου ότι μπορεί να μην υπάρχουν Χίτλερ, αλλά η Ιταλία έχει πολλούς μικρούς Μουσολίνι.

Ο Σαλβίνι πήρε τον λόγο στη διάρκεια μιας κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίασης στο πλαίσιο διάσκεψης για τη μετανάστευση και την ασφάλεια με οικοδεσπότη την Αυστρία, η οποία προεδρεύει της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.

«Άκουσα κάποιον να λέει πως χρειαζόμαστε τη μετανάστευση επειδή ο πληθυσμός γερνάει. Βλέπω τα πράγματα εντελώς διαφορετικά», είπε ο Σαλβίνι κατά τη συνεδρίαση. Τα σχόλιά του βιντεοσκοπήθηκαν και αναρτήθηκαν στο προφίλ του στο Facebook.

«Πληρώνομαι από τους πολίτες για να βοηθήσω τους νέους μας να αρχίσουν να κάνουν και πάλι παιδιά, όπως έκαναν πριν από λίγα χρόνια, και όχι για να ξεριζώσω τον ανθό της αφρικανικής νεολαίας για να αντικαταστήσει Ευρωπαίους που δεν κάνουν πια παιδιά… Ίσως στο Λουξεμβούργο να υπάρχει αυτή η ανάγκη, στην Ιταλία υπάρχει η ανάγκη να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κάνουν παιδιά, όχι να έχουμε νέους σκλάβους για να αντικαταστήσουν τα παιδιά που δεν κάνουμε».

Καθώς τα σχόλια μεταφράζονταν από τους διερμηνείς, ο υπουργός Εξωτερικών και Μετανάστευσης του Λουξεμβούργου Ζαν Άσελμπορν, ο οποίος καθόταν σε απόσταση λίγων θέσεων από τον Σαλβίνι και ήταν φανερό πως θύμωνε καθώς ο Σαλβίνι μιλούσε, τελικά διέκοψε τον Ιταλό λέγοντας αγανακτισμένος στα γαλλικά «Allez, allez, allez» (άντε, άντε, φτάνει!) για να επισημάνει ότι ο συνάδελφός του το πήγε πολύ μακριά.

«Στο Λουξεμβούργο είχαμε δεκάδες ιταλούς μετανάστες. Ήρθαν ως πρόσφυγες και εργάσθηκαν στο Λουξεμβούργο ώστε να μπορείτε εσείς στην Ιταλία να έχετε χρήματα για να πληρώσετε για τα παιδιά σας», είπε στα γαλλικά και τελείωσε αναφωνώντας «Merde alors!» (σ.σ: διάολε! ή σκ@τ@, στα γαλλικά).

Salvini: "In Italy there’s the need to help our youth to have kids, not to have new slaves to replace children we’re not having (...)Maybe Luxembourg has that need"



Asselborn:"In Lux we have Italian migrants who worked so you could had money to pay for your children.Merde alors” pic.twitter.com/1p71MSkVvW