Βίντεο-σοκ: Οδηγός φορτηγού κοιτάζει το κινητό του, προκαλεί θανατηφόρο τροχαίο (Video)

Σοκ προκαλεί το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και το οποίο απεικονίζει τις τελευταίες στιγμές πριν από ένα θανατηφόρο τροχαίο.

Στο βίντεο, ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το δυστύχημα εμφανίζεται λίγα δευτερόλεπτα πριν τρακάρει να ασχολείται με το κινητό του και να μην παρακολουθεί το δρόμο.

Όταν πλέον συνειδητοποιεί ότι θα προκαλέσει σύγκρουση, τινάζεται τρομαγμένος, αλλά είναι ήδη αργά.

Lorry driver filmed checking phone before fatal crash is jailed for five years.



For more, head here: https://t.co/ogPRMZOHAj pic.twitter.com/BxGVSdTy2Y