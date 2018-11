Ο πρίγκιπας Κάρολος γιορτάζει τα 70 χρόνια του με μουσακά με πέρδικα (Photos)

Με μια αναμνηστική φωτογραφία με τη σύζυγό του και τη…κληρονομιά τους και φαγητό εμπνευσμένο από την Ελλάδα, ο πρίγκιπας Κάρολος γιόρτασε τα 70α γενέθλιά του.

Ο διάδοχος του θρόνου μίλησε στο Country Life για τη ζωή του, τα αγαπημένα του φαγητά και τα κόκκινα σκιουράκια στο κήπο του, τα οποία λατρεύει να τα βλέπει να τρέχουν και μέσα στο σπίτι του.

«Μερικές φορές αφήνω το σακάκι μου πάνω στη καρέκλα έχοντας σκληρούς καρπούς στη τζέπες και εκείνα τρέχουν με τις μικρές ουρές τους να τα βρουν. Είναι πραγματικά εξαίσια πλάσματα», είπε αναφερόμενος στα αγαπημένα του ζωάκια αλλά η πραγματική ασυνήθιστη γευστική του προτίμηση ήταν αυτή που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Όπως αναφέρεται στο BBC, το αγαπημένο πιάτο του πρίγκιπα είναι ο ελληνικός μουσακάς αλλά με μια δική του παραλλαγή.

«Αυτήν την συνταγή μου την έδειξε κάποιος που γνωρίζω. Είναι πραγματικά νοστιμότατο! Πρόσφατα όμως, έφτιαξα μια δική μου εκδοχή του μουσακά με πέρδικα και το ονόμασα «groussaka» (grouse σημαίνει στα ελληνικά πέρδικα)».

