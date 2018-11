«Ψήνεται» Big-3 με Λεμπρόν, Ντουράντ και Άντονι Ντέιβις

Λίγες ημέρες μετά τον τσακωμό του Κέβιν Ντουράντ με τον Ντρέιμοντ Γκριν στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, τα σενάρια σχετικά με την αποχώρηση ενός εκ των δύο σούπερ σταρ, όλο και πληθαίνουν! Μάλιστα, η «προφητεία» του Τζάρετ Τζακ που έχει βάση, αν τελικά υλοποιηθεί θα αλλάξει για τα καλά το χάρτη του ΝΒΑ.

Σύμφωνα με τον Τζάρετ Τζακ, οι ομάδες της λίγκας θα έχουν μεγάλο πρόβλημα όταν θα δουν τους Λεμπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ και Άντονι Ντέιβις να υπογράφουν μαζί στους Λέικερς!

Μάλιστα, όταν ένας από τους ακόλουθους του Τζακ έσπευσε να τον βγάλει… τρελό, ο βετεράνος πόιντ γκαρντ τον προειδοποίησε πως σε 8 μήνες θα ξαναθυμηθεί τα λόγια του.

Man if y’all thought the league was in trouble before they bout to mess around and have AD KD and Bron all on the same team