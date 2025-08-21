search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 12:23
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

21.08.2025 11:00

Σούπερ μάρκετ στα νησιά: Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν

sklavenitis new

«Χαράς ευαγγέλια» για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν ισχυρή παρουσία στις τουριστικές περιοχές.

Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η ακρίβεια που έχει σαρώσει την εστίαση, αναγκάζουν πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν στις υπηρεσίες του … σούπερ μάρκετ – και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα καταλύματα στα οποία διαμένουν. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσμα να «φουσκώνουν» τα ταμεία των αλυσίδων.

Πάνω οι πωλήσεις για τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς υπολογίζεται ότι σε ορισμένες περιοχές η άνοδος των πωλήσεων υπερβαίνει ακόμη και το 5%!

Και φυσικά οι αλυσίδες που διαθέτουν τα περισσότερα καταστήματα σ΄ αυτές τις περιοχές απολαμβάνουν και τα αντίστοιχα οφέλη.

Την σημαντικότερη παρουσία στις τουριστικές περιοχές την διαθέτει η Μασούτης ΑΕ, είτε άμεσα με 48 καταστήματα, είτε έμμεσα μέσω της ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ – στην οποία συμμετέχει κατά 50% – με άλλα 39 σούπερ μάρκετ.

Ενώ πρόκειται να αποκτήσει κι άλλα 39 καταστήματα, όταν ολοκληρωθεί η επικείμενη εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός!

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο όμιλος Σκλαβενίτη, άμεσα με 35 καταστήματα και έμμεσα με άλλα 41 καταστήματα της Χαλκιαδάκης ΑΕ, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη.

Και στην τρίτη θέση είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος με επίσης 39 καταστήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής αγοράς λειτουργούν 362 σούπερ μάρκετ και με εξαίρεση τις τρεις προαναφερόμενες εταιρείες, η πλειοψηφία των υπολοίπων καταστημάτων ανήκει είτε σε μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως είναι η Bazaar AE (υπενθυμίζουμε ότι είναι στα σκαριά η εξαγορά του 40% της από την εταιρία που διαχειρίζεται τα Carrefour στην Ελλάδα) και η Market In, είτε σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

Μάλιστα 9 μικρές τοπικές αλυσίδες διαθέτουν 46 σούπερ μάρκετ στην «καρδιά» της τουριστικής Ελλάδας, στα νησιά! Δεν πρόκειται για καθόλου αμελητέες επιχειρηματικές περιπτώσεις!

