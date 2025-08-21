Σούπερ μάρκετ στα νησιά: Ποιοι κέρδισαν, ποιοι έχασαν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Χαράς ευαγγέλια» για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που έχουν ισχυρή παρουσία στις τουριστικές περιοχές.
Όπως αναφέρει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, η ακρίβεια που έχει σαρώσει την εστίαση, αναγκάζουν πολλούς τουρίστες να καταφεύγουν στις υπηρεσίες του … σούπερ μάρκετ – και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που τους παρέχουν τα καταλύματα στα οποία διαμένουν. Αυτή η τάση έχει ως αποτέλεσμα να «φουσκώνουν» τα ταμεία των αλυσίδων.
Σύμφωνα με πηγές της αγοράς υπολογίζεται ότι σε ορισμένες περιοχές η άνοδος των πωλήσεων υπερβαίνει ακόμη και το 5%!
Και φυσικά οι αλυσίδες που διαθέτουν τα περισσότερα καταστήματα σ΄ αυτές τις περιοχές απολαμβάνουν και τα αντίστοιχα οφέλη.
Την σημαντικότερη παρουσία στις τουριστικές περιοχές την διαθέτει η Μασούτης ΑΕ, είτε άμεσα με 48 καταστήματα, είτε έμμεσα μέσω της ΣΥΝ.ΚΑ Κρήτης Υπεραγορές ΑΕ – στην οποία συμμετέχει κατά 50% – με άλλα 39 σούπερ μάρκετ.
Ενώ πρόκειται να αποκτήσει κι άλλα 39 καταστήματα, όταν ολοκληρωθεί η επικείμενη εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός!
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο όμιλος Σκλαβενίτη, άμεσα με 35 καταστήματα και έμμεσα με άλλα 41 καταστήματα της Χαλκιαδάκης ΑΕ, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη.
Και στην τρίτη θέση είναι η ΑΒ Βασιλόπουλος με επίσης 39 καταστήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά στις τουριστικές περιοχές της ελληνικής αγοράς λειτουργούν 362 σούπερ μάρκετ και με εξαίρεση τις τρεις προαναφερόμενες εταιρείες, η πλειοψηφία των υπολοίπων καταστημάτων ανήκει είτε σε μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως είναι η Bazaar AE (υπενθυμίζουμε ότι είναι στα σκαριά η εξαγορά του 40% της από την εταιρία που διαχειρίζεται τα Carrefour στην Ελλάδα) και η Market In, είτε σε μικρές τοπικές επιχειρήσεις.
Μάλιστα 9 μικρές τοπικές αλυσίδες διαθέτουν 46 σούπερ μάρκετ στην «καρδιά» της τουριστικής Ελλάδας, στα νησιά! Δεν πρόκειται για καθόλου αμελητέες επιχειρηματικές περιπτώσεις!
Διαβάστε επίσης
Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα πλεονάσματα – Aυξάνονται οι προσδοκίες για το «πακέτο» ΔΕΘ
Μεγεθυντικός φακός της ΑΑΔΕ στις επιστροφές φόρου και ΦΠΑ – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.