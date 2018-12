Οι μεγαλύτερες διεθνείς παραγωγές στην ΕΡΤ

Εκατοντάδες ώρες ξένου προγράμματος από μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα,όπως το BBC, την FRANCE TV, την RAI, την FOX – NATIONAL GEOGRAPHIC, την ΗΒΟ κ.ά. εντάσσονται στο επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 και της ΕΡΤ2.

Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση σύγχρονες βραβευμένες σειρές μυθοπλασίας, όπως οι “The Durrells”, “Wayward Pines”, “Sοrelles”, “Ballers”, “Fargo”, τον τρίτο κύκλο της βραβευμένης σειράς “Τrue Detectives”, τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς “Big Little Lies”,αλλά και εξαιρετικές σειρές ντοκιμαντέρ, όπως τα “Genius Einstein” και “Genius Picasso” με τον Αντόνιο Μπαντέρας , “The Story Of God” με τον Μόργκαν Φρίμαν κ.ά.

Επίσης, η ΕΡΤ εξασφάλισε νέες και κλασικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως όλες τις ταινίες του James Bond από το 1963 έως σήμερα, καθώς και ταινίες του Κεν Λόουτς, του Μπερνάντο Μπερτολούτσι, της Σάλι Πότερ, του Πιέρ Πάολο Παζολίνι, του Φριτς Λανγκ, βραβευμένα κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ όπως το «Νοσταλγώντας το φως» του Πατρίσιο Γκουσμάν, το “Habaneros” του Τζούλιαν Τεμπλ κ.ά.

Διεθνείς παραγωγές ντοκιμαντέρ

Η ΕΡΤ απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης της νέας σειράς ντοκιμαντέρ “Women Make Film” του Μαρκ Κάζινς – τα πρώτα επεισόδια της οποίας παρουσιάστηκαν στο φετινό Φεστιβάλ Βενετίας – του “Βruce Chatwin: The Nomadic Alternative” του Βέρνερ Χέρτζογκ, του “Kubrick In His Own Words” του Γκρέγκορι Μονρό αλλά και του ντοκιμαντέρ διεθνούς συμπαραγωγής “Looking For Che” του Imraan Ismail.

Με τη νέα χρονιά η ΕΡΤ θα μεταδώσει ντοκιμαντέρ διεθνών συμπαραγωγών, όπως “Τα λάφυρα” σε σκηνοθεσία των Θόρκελ Χάρνταρσον και Ερν Μαρίνο Άρναρσον, «Επιστολή στον Θεόδωρο Αγγελόπουλο» σε σκηνοθεσία της Ελοντί Λελού, καθώς και το νέο ντοκιμαντέρ των Ανδρέα Αποστολίδη και Αγγελικής Αριστομενοπούλου “Citizen Europe”.

Επιστρέφει το «ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ»

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, επανέρχεται ανανεωμένη η ιστορική εκπομπή «ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ», με νέα επεισόδια τα οποία θα καταγράφουν τις σημαντικότερες στιγμές του 20ού και 21ου αιώνα, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων τον αρχειακό πλούτο της ΕΡΤ.

Πλούσιο αποκλειστικό πρόγραμμα για την ΕΡΤ3

Το πρόγραμμα της ΕΡΤ3 ενισχύεται σημαντικά με μεγάλες διεθνείς παραγωγές, πολλές από αυτές σε πρώτη και αποκλειστική τηλεοπτική μετάδοση από το κανάλι.

Ειδικότερα, στην ΕΡΤ3 θα κάνουν πρεμιέρα οι νέες σειρές –παραγωγής 2018– “Tin Star”με πρωταγωνιστή τον Τιμ Ροθ, “Catherine the Great” με την Helen Mirren στον ομώνυμο ρόλο, οι δύο κύκλοι του “Fortitude”, καθώς και οι σειρές “Bullets”, “Personal”, “EightDays”, “The Flatey Enigma”, “The Plague”, “The Victim”, “Patrick Melrose” και “Babylon Berlin”.

Στο πρόγραμμα του σταθμού εντάσσονται περισσότερα από 100 ξένα ντοκιμαντέριστορικού, επιστημονικού, ταξιδιωτικού και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, μεταξύ αυτών και 45 αυτοτελή και τέσσερις σειρές ντοκιμαντέρ του γαλλογερμανικού πολιτιστικού οργανισμού ARTE. Η ΕΡΤ3 εξασφάλισε επίσης, περισσότερα από 40 ποιοτικά μουσικά προγράμματα, καθώς και 30 ξένες ταινίες, πολλές εκ των οποίων σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, όπως οι “Attila Marcel”, “Here is Herold”, “White Bird in a Blizzard”, “The Clearstream Affair”, “Halal Love”, “Melbourne”, “En mai fais ce qu’il teplait”, “Trespass Against Us”, “24 Weeks” και “Cezanne et moi”.

