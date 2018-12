«Les Misérables»: η νέα μίνι δραματική σειρά του BBC κάνει πρεμιέρα στην COSMOTE TV

Το κλασικό ομώνυμο μυθιστόρημα του Βίκτωρ Ουγκώ Les Misérables (Οι Άθλιοι) μεταφέρεται ως μίνι δραματική σειρά 6 επεισοδίων, στη μικρή οθόνη από το BBC και τον σεναριογράφο του House of Cards Άντριου Ντέιβις και οι συνδρομητές της COSMOTE TV, θα έχουν την ευκαιρία να την παρακολουθήσουν σε Α’ τηλεοπτική προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD. Το πρώτο επεισόδιο θα προβληθεί αμέσως μετά την πρεμιέρα του στη Μ. Βρετανία, την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Δευτέρα 31/12) στις 00.05, ενώ από τις 7 Ιανουαρίου, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα προβάλλεται Δευτέρα βράδυ στις 20.00, λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα του στο BBC. Επίσης, από το Σάββατο 5/1 και κάθε Σάββατο οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθούν κάθε επεισόδιο σε επανάληψη στις 21.00.

Η πλοκή μας μεταφέρει στη Γαλλία του 19oυ αιώνα, όπου ο Γιάννης Αγιάννης, ένας άνδρας που έχει διαπράξει μια σειρά κλοπών προκειμένου να επιβιώσει, αφήνεται ελεύθερος ύστερα από 19 χρόνια και προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία. Προκειμένου να αφήσει πίσω του το στίγμα του πρώην κατάδικου και έχοντας βάλει στόχο την κοινωνική αναγνώριση, οδηγείται σε πράξεις που προκαλούν ωστόσο πολλαπλές συνέπειες, στον ίδιο και στα αγαπημένα του πρόσωπα.

O δύο φορές υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα Ντόμινικ Γουέστ (The Affair, The Hour, The Wire), πρωταγωνιστεί στον κεντρικό ρόλο του Γιάννη Αγιάννη, ενώ η σειρά πλαισιώνεται και από τους υπόλοιπους κεντρικούς χαρακτήρες του έργου του Βίκτωρ Ουγκό, μεταξύ των οποίων ο «διώκτης» του Γιάννη Αγιάννη, Επίσκοπος Ιαβέρης (Ντέιβιντ Ογιελόβο -Nightingale, Selma, A United Kingdom), η πιστή του φίλη Φαντίνα (Λίλι Κόλινς – Mirror Mirror) και η κόρη της Τιτίκα (Έλι Μπάμπερ- Νυχτόβια Πλάσματα) που στην ηλικία των 16 ερωτεύεται τον διωγμένο από την οικογένειά του πρώην αριστοκράτη, Μάριο Πομερσί (Τζος Ο’ Κόννορ – The Durrells, Florence Foster Jenkins).

Σκηνοθέτης του Les Misérables, είναι ο υποψήφιος για βραβείο Emmy® , Τομ Σάνκλαντ (The Missing,Ripper Street), ενώ το σενάριο υπογράφει ο δημιουργός μεγάλων επιτυχιών και βραβευμένος με 2 Emmy® Άντριου Ντέιβις (House of Cards, To Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς).

