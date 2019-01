Τουσκ προς Μέι: Ακυρώστε το Brexit - Γιουνκέρ: Ο χρόνος τελειώνει

Έκκληση στη Βρετανή πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να ακυρώσει το Brexit απηύθυνε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ μετά την απόρριψη του σχεδίου της για την έξοδο της χώρας από την Ε.Ε. από τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Μέσω Twitter ο Τουσκ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Αν μια συμφωνία είναι αδύνατη και κανείς δεν επιθυμεί (έξοδο) χωρίς συμφωνία, τότε ποιος θα έχει τελικά το θάρρος να πει ποια είναι η μοναδική θετική λύση;», υπονοώντας προφανώς την παραμονή της Βρετανίας στην Ε.Ε.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?

Πάντως εκπρόσωπος του Τουσκ λίγο μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάλεσε τη Βρετανία να ξεκαθαρίσε σύντομα τις προθέσεις της για τα επόμενα βήματα, τονίζοντας ότι οι «27» θα παραμείνουν ενωμένοι και υπεύθυνοι στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις αρνητικές συνέπεις του Brexit.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι η Ε.Ε. θα παραμείνει προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, ακόμα και αυτό του Brexit χωρίς συμφωνία, πιθανότητα που, όπως ανέφερε, αυξήθηκε μετά την απόρριψη του σχεδίου της Μέι από τη Βουλή.

Σε ίδιο μήκος κύματος με τον εκπρόσωπο του Τουσκ κινήθηκε και ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, ο οποίος έγραψε στο Twitter ότι ο χρόνος τελειώνει για τη Βρετανία.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn