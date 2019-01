Απόλυτη φρίκη στη Βραζιλία: Κατέρρευσε φράγμα, αγνοούνται 200 άτομα (Video)

Τουλάχιστον 200 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός φράγματος τελμάτων (απορριμμάτων) σε ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος που ανήκει στην εταιρεία Vale SA, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Βραζιλίας.

Οι πυροσβέστες έχουν διασώσει μέχρι στιγμής δεκάδες άτομα που είχαν παγιδευτεί στη λάσπη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

Η εταιρεία και οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι τα τέλματα που διέρρευσαν από το ορυχείο Κορέζο ντε Φεϊζάο εξαπλώθηκαν στην περιοχή όπου βρίσκονταν τα κτίρια των διοικητικών υπηρεσιών του ορυχείου αλλά και στην τοπική κοινότητα Βίλα Φορτέκο, κοντά στην πόλη Μπρουμαντίνιου της πολιτείας Μίνας Ζεράις.

Rupture of tailings dam of the Vale mining company occurred today, 25th Jan, resulting in flooding that destroyed many villages, forests and river in Minas Gerais, Brazil.#environment #disaster #brazil pic.twitter.com/fBCAZyWk9V