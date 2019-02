Νέα τεράστια γκάφα του Τραμπ: Επίτευγμα των ΗΠΑ η... κατάργηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Video)

Κάποιος να τον συμμαζέψει... Ο λόγος για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κατάφερε για άλλη μια φορά να κάνει τεράστια γκάφα σε δημόσια εμφάνισή του.

Μιλώντας σε εκδήλωση με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πρωινό Εθνικής Προσευχής» ο Τραμπ μπέρδεψε τα λόγια του και τα πράγματα έγιναν πολύ περίεργα.

Συγκεκριμένα, θέλοντας να υπογραμμίσει την αξία της πίστης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «από την ίδρυση του κράτους μας, μερικά από τα μεγαλύτερα βήματά μας -η ανεξαρτησία μας, η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ψήφος των γυναικών- προήλθαν από ανθρώπους της πίστης».

Trump says one of America's greatest accomplishments is the 'abolition of civil rights' pic.twitter.com/ME3ffvXnX1