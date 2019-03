Μερικές χιλιάδες άνθρωποι, που κρατούσαν κόκκινα και λευκά λουλούδια, τα χρώματα της σημαίας της Ουτρέχτης, πραγματοποίησαν σήμερα σιωπηλή πορεία για να αποτίσουν φόρο τιμής και να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα της επίθεσης σε ένα τραμ στην ολλανδική πόλη.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Δύο εξ αυτών παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Περπατάμε… για να στηρίξουμε τις οικογένειες των θυμάτων, να εκφράσουμε τη συμπόνια μας και να στείλουμε το μήνυμα ότι ναι, και στην Ουτρέχτη δεν υπάρχει θέση για το μίσος και τη βία» εξήγησε ο δήμαρχος Γιαν φαν Ζάνεν σε μια ομιλία που εκφώνησε πριν από την πορεία.

Ο 37χρονος Γκοκμέν Τανίς, με καταγωγή από την Τουρκία, κατηγορείται ότι διέπραξε την επίθεση έχοντας τρομοκρατικά κίνητρα.

Σήμερα, οι εισαγγελείς γνωστοποίησαν ότι παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον ενός δικαστή, σημειώνοντας ότι έδρασε μόνος.

Μετά την επίθεση, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν αφήσει λουλούδια, κεριά, κάρτες και φωτογραφίες σε μια πλατεία, όπου θα καταλήξει η σημερινή πομπή.

Νεκροί από τις σφαίρες του Τανίς έπεσαν μια 19χρονη, ένας 28χρονος και ένας 49χρονος, πατέρας δύο παιδιών.

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε έδωσε το παρόν στην πορεία, όπως επίσης οι δήμαρχοι του Ρότερνταμ, του Άμστερνταμ και της Χάγης. Αλλά και ποδοσφαιριστές, νέοι, μέλη εκκλησιαστικών οργανώσεων, μουσουλμανικών οργανώσεων, μιας αντιισλαμικής οργάνωσης, διασώστες των πρώτων βοηθειών και χιλιάδες πολίτες από την Ουτρέχτη και κάθε γωνιά της Ολλανδίας.

Έπειτα από αίτημα της οικογένειας ενός εκ των θυμάτων, ο μουσικός Μάρτιν φαν Ντόορν ερμήνευσε το τραγούδι του "If the Morning Never Comes".