Ραλλία Χρηστίδου: Η πολιτική δεν είναι κραυγές στα τηλεπαράθυρα, είναι έμπνευση, όραμα, εμπιστοσύνη

Γειά σας παιδιά! Όσες και όσοι με γνωρίζετε, με ξέρετε καλά. Δεκαπέντε χρόνια μεγαλώνουμε μαζι. Ήμουν πάντα εδώ. «Αθόρυβα» Χωρίς πολλά λόγια. Γνωρίζετε που «ανήκω» πολιτικά. Κι ας συμφωνούμε. Κι ας διαφωνούμε. Και είμαι συνεπής. Εγώ, η ελαχιστότερη όλων να προταθώ για ευρωβουλεύτρια. Πιστέψτε με. Δεν θα μπορούσα να αρνηθώ αυτή την τόσο τιμητική πρόταση. Η πολιτική παρότι εγείρει πλήθος συνειρμών συνήθως με αρνητική χροιά για μένα παραμένει εκείνη η σπουδαιότερη διαδικασία που μας επιτρέπει να αλλάζουμε ή να διατηρούμε τον τρόπο που επιθυμούμε να ζούμε. Η πολιτική δεν ειναι κραυγές στα τηλεπαράθυρα.. Η πολιτική ειναι έμπνευση, είναι όραμα ειναι εμπιστοσύνη. Η Ευρώπη είναι το μεγάλο μας σπίτι τα προβλήματα είναι κοινά και είναι απότοκα του οικονομικού συστήματος που έχει επικρατήσει.. Οι εκλογες του Μαΐου δεν ειναι β´ τάξης.. Αποτελούν το πιό κρίσιμο σταυροδρόμι για τους λαούς της Ευρώπης. Για αυτό οι προοδευτικοί ανθρωποι γυναίκες και άντρες χρειάζεται να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στις κραυγές του λαϊκισμού και του εθνικισμού. Ενάντια στις φωνές του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας. Ενάντια στις κοινωνικές, οικονομικές και έμφυλες ανισότητες. Ενάντια σε εκείνους που σε θέλουν στο περιθώριο.. Μια απο αυτές τις φωνές θα είναι και η δική μου. Και μπορεί να είναι και η δική σου. Γιατί αυτή η φωνή μπορεί και πρέπει να ακουστεί δυνατά! #elections2019 #syriza #justdoit

