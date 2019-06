Σφαγή στην Αυστραλία: Τέσσερις νεκροί σε μοτέλ από πυρά ενόπλου (Video, σκληρές εικόνες)

Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν στην Αυστραλία όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σύμφωνα με όσα μετέδωσε το BBC.

Το αιματηρό περιστατικό συνέβη στο Ντάργουιν, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο ένοπλος εισέβαλε σε μοτέλ και άρχισε να πυροβολεί σε διάφορα δωμάτια προτού φύγει.

Η αστυνομία κατάφερε να τον συλλάβει μία ώρα μετά το περιστατικό και σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο δράστης ενήργησε μόνος και δεν αναζητούν άλλους υπόπτους.

