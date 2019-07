Δημοσιογράφος BBC σε Μητσοτάκη: «Είστε σοβαρός δεν βρίσκετε γυναίκες;» - Τι απάντησε ο ίδιος (Video)

Σκληρή κριτική άσκησε η δημοσιογράφος του BBC Zeinab Badawi κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επιλογή του να ορίσει μόλις 5 υπουργούς σε σύνολο 51 στελεχών του υπουργικού συμβουλίου.

«Δυστυχώς δεν είχαμε τόσες γυναίκες που να ενδιαφέρονται για την πολιτική», απάντησε ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την μεγάλη δυσαναλογία αντρών και γυναικών.

«Είμαι σίγουρη ότι μπορώ να πάω να βρω για εσάς 21 έμπειρες γυναίκες για να καλύψουν τις θέσεις», συνέχισε η δημοσιογράφος για να λάβει την απάντηση από τον Έλληνα πρωθυπουργό πως ρώτησε πολλές γυναίκες αλλά ήταν «κάτι παραπάνω από διστακτικές για να αναλάβουν τη θέση».

«Είστε σοβαρός σε όλη τη χώρα με όλες αυτές τις υπέροχες Ελληνίδες;» τον διέκοψε η δημοσιογράφος και επέμεινε λέγοντας ότι θα μπορούσαν να ήταν εξωκοινοβουλευτικές, όπως πολλά στελέχη του υπουργικού συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναγνωρίζει ανοιχτά ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την εκπροσώπηση των φύλων στην κυβέρνηση.

Greece’s new Prime Minister @kmitsotakis says the reason for the shortage of women in his government is that “they were much more hesitant than men" to join the cabinet pic.twitter.com/7zl4hvXefG