Απίστευτη φρίκη: Δολοφονήθηκαν τρία μέλη της οικογένειας γνωστού αθλητή (Video)

Η σύζυγος, το παιδί και η πεθερά του Αμερικανού παίκτη του μπέιζμπολ Μπλέικ Μπίβενς δολοφονήθηκαν την Τρίτη στη νότια Βιρτζίνια, σύμφωνα με πολλές αναφορές των αρχών και των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Μετά από σύντομη καταδίωξη στα σύνορα Βιρτζίνιας-Βόρειας Καρολίνας ο 18χρονος κουνιάδος του Μπίβενς, ο Μάθιου Τόμας Μπέρναρντ, συνελήφθη γυμνός και κατηγορείται για τρεις ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης.

This triple murder suspect was taken into custody after fleeing from authorities while naked in Virginia. https://t.co/RAqtWTSnRZ pic.twitter.com/xNp5uUQePl