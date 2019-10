Διεθνείς αντιδράσεις για την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συγκληθεί εκτάκτως και κεκλεισμένων των θυρών αύριο Πέμπτη, ανέφεραν διπλωμάτες, έπειτα από την έναρξη της τουρκικής στρατιωτικής επιχείρησης εναντίον κουρδικών δυνάμεων στη βορειοανατολική Συρία.

Η συνάντηση ζητήθηκε από τα πέντε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη του Συμβουλίου, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία και το Βέλγιο, τόνισαν οι διπλωμάτες.

Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ αξίωσε σήμερα από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου, τον τερματισμό της στρατιωτικής επιχείρησης που ξεκίνησε η Τουρκία στη βόρεια Συρία και προειδοποίησε ότι καμία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν πρόκειται να δοθεί «για μια ζώνη ασφαλείας». «Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα. Και εάν το σχέδιο της Τουρκίας είναι η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας, μην περιμένετε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες.

«Καλούμε να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία. Δεν θα έχουν καλό αποτέλεσμα» υπογράμμισε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ μιλώντας σε ευρωβουλευτες ενόψει της συνόδου κορυφής και σημείωσε ότι η Τουρκία δε θα πρέπει να περιμένει από την ΕΕ να πληρώσει για τη λεγόμενη ασφαλή ζώνη». «Η μόνη βιώσιμη λύση είναι μια πολιτική μετάβαση», επανέλαβε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ.

Το αμερικανικό Κογκρέσο θα κάνει τον πρόεδρο της Τουρκίας να πληρώσει "πολύ ακριβά" την επίθεσή του στη Συρία κατά των κουρδικών δυνάμεων συμμάχων της Ουάσινγκτον, προειδοποίησε σήμερα ο ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

"Προσευχηθείτε για τους κούρδους συμμάχους μας, οι οποίοι εγκαταλείφτηκαν αισχρά από την κυβέρνηση Τραμπ", έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. "Θα καταβάλω προσπάθειες στο Κογκρέσο ώστε ο Ερντογάν να πληρώσει πολύ ακριβά", πρόσθεσε ο 64χρονος γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα που ασκεί επιρροή και είναι συνήθως στενός υποστηρικτής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ τόνισε πως ελπίζει η επιχείρηση της Τουρκίας στη Συρία να είναι μετρημένη και αναλογική.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μαας ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση της Άγκυρας θα οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής και θα ενισχύσει το Ισλαμικό Κράτος. Ζήτησε από την Τουρκία να τερματίσει την επιχείρηση.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπογράμμισε πως η επιχείρηση διακινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την περιοχή και να πλήξει αμάχους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Γέπε Κόφοντ εξέφρασε σε tweet του «την έντονη ανησυχία του για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι μια θλιβερή και λάθος απόφαση που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους αμάχους και στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους».

Η τουρκική επιχείρηση στη Συρία θα περιπλέξει την κατάσταση, θα επιτείνει την κρίση και θα οδηγήσει σε νέα κύματα προσφύγων, δήλωσε ένας βοηθός του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, Αμελί ντε Μοντσαλίν είπε πως η Γαλλία και η Βρετανία θα ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία καταλήγουν σε ένα κοινό ανακοινωθέν για την καταδίκη της επίθεσης.

O Εμανουέλ Μακρόν, "ιδιαίτερα ανήσυχος" από την προοπτική μιας επίθεσης της Τουρκίας στη βόρεια Συρία, συνάντησε χθες, Τρίτη, την Τζιχάν 'Αχμεντ, την εκπρόσωπο των υπό τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (FDS) για να εκφράσει την αλληλεγγύη της Γαλλίας στον αγώνα τους κατά του Ισλαμικού Κράτους στην περιοχή, ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.

"Η ιδέα είναι να φανεί ότι η Γαλλία είναι στο πλευρό των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) διότι είναι βασικοί εταίροι στις μάχες κατά του Ισλαμικού Κράτους, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία για την πιθανότητα μιας τουρκικής επιχείρησης στη Συρία και ότι θα περάσουν αυτά τα μηνύματα απευθείας στις τουρκικές αρχές", εξήγησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο συνεργάτες του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον κάλεσε να σταθμίσει λεπτομερώς την κατάσταση ώστε να μη βλάψει τις προσπάθειες για τη διευθέτηση της συριακής κρίσης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η συνομιλία έγινε με πρωτοβουλία της τουρκικής πλευράς. «Συνεχίσθηκε η ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που σχετίζονται με την Συρία, λαμβάνοντας υπ'όψιν τις συμφωνίες που επετεύχθησαν τον Σεπτέμβριο στην Άγκυρα κατά την διάρκεια της συνάντησης των ηγετών των εγγυητριών χωρών που συμμετέχουν στις ειρηνευτικές διαδικασίες της Αστάνα. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα σχέδια που ανακοίνωσε η Τουρκία για τη διεξαγωγή στρατιωτικής επιχείρησης στο βορειοανατολικό τμήμα της Συρίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε τους Τούρκους εταίρους να σταθμίσουν λεπτομερώς την κατάσταση, ώστε να μην βλάψουν τις κοινές προσπάθειες για την διευθέτηση της συριακής κρίσης», αναφέρεται την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Εντωμεταξύ, ο πρώτος αντιπρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή) Βλαντίμιρ Τζαμπάροφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν προτίθεται να εμπλακεί στην διένεξη μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Ωστόσο, όπως ο ίδιος διευκρίνισε, εάν η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, τότε θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί της διπλωματίας μεταξύ των οποίων και η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Προς το παρόν πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, αν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συναντήσουν αντίσταση από τους Κούρδους. Εάν όμως η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας απειλήσει την Συρία, την κυριαρχία και την ακεραιότητά της, τότε θα ενεργοποιηθούν όλοι οι διπλωματικοί μηχανισμοί», δήλωσε ο Τζαμπάροφ απαντώντας στο ερώτημα αν θα ζητηθεί η έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά την απόφαση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ξεκινήσει την στρατιωτική επιχείρηση.

Smoke could be seen rising near the Turkish-Syrian border as Turkish President Recep Erdogan announced that a Turkish military operation into Syria had started.



Read more on this #breakingnews story here: https://t.co/gmgGg8QNTR pic.twitter.com/N58AekY7Lr